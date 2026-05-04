고흥군, 대학생 등록금 지원···최대 200만원 8학기

지역 인재 양성 위한 교육 투자 본격화

이미지 확대 고흥군청

세줄 요약 고흥군, 대학생 등록금 지원사업 첫 시행

관내 초·중·고 2곳 이상 졸업생 대상

실제 부담 등록금 최대 200만원 지원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고흥군이 지역 인재들을 양성하기 위한 교육 투자를 본격화한다.(사)고흥군교육발전위원회는 지역 대학생들의 교육비 부담을 덜고 안정적인 학업 여건을 조성하기 위해 ‘대학생 등록금 지원사업’을 새롭게 추진한다고 4일 밝혔다.이번 사업은 고흥군에서 최초로 시행하는 등록금 지원 정책이다. 경제적 부담으로 학업에 어려움을 겪는 지역 출신 대학생들에게 실질적인 도움을 주고 미래 인재로의 성장을 뒷받침하기 위해 마련됐다.지원 대상은 고흥군 관내 초·중·고등학교 중 2개 이상의 학교를 졸업한 2년제 이상 대학생이다. 국가장학금, 학교장학금, 부모의 직장 장학금 등을 제외한 본인 실제 부담 등록금에 대해 1인당 최대 200만원 한도 내에서 지원한다. 이는 등록금 중복 지원을 최소화하고 실제 부담 금액을 고려한 합리적 기준을 마련했다는 점에서 의미가 있다.군 여성가족과 관계자는 “지역 학생과 학부모의 체감도가 높은 정책이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 교육 지원을 지속적으로 확대해 누구나 공정한 교육 기회를 누릴 수 있는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.군은 향후 등록금 지원사업의 성과를 면밀히 분석해 지원 규모와 대상 범위를 단계적으로 확대하는 방안을 검토할 계획이다. 특히 기초생활수급자 등 저소득층 대학생에 대한 추가 지원도 함께 마련하기로 했다. 지역 전략산업을 이끌어갈 인재 양성 프로그램과의 연계도 강화해 단순한 학비 지원을 넘어 지역 발전과 연계되는 종합적인 교육 지원 체계를 구축해 나갈 예정이다.고흥 최종필 기자