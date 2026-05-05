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“건축 행정도 여성·청년 시대”…천안시 건축위원회 ‘여성 41%, 청년 16%’

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-05-05 16:23
입력 2026-05-05 16:23
세줄 요약
  • 천안시 건축위원회 구성 완료 및 운영 시작
  • 공무원 2명·민간 전문가 31명, 총 33명 구성
  • 여성 41%, 청년 16%로 다양성 확대
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충남 천안시청사 전경. 서울신문DB
충남 천안시청사 전경. 서울신문DB


충남 천안시는 건축 행정의 전문성을 높이고 투명한 도시 경관 조성을 위한 ‘건축위원회’ 구성을 완료하고 운영을 시작했다고 5일 밝혔다.

건축위원회는 당연직 공무원 2명과 민간 전문가 31명 등 총 33명으로 구성됐다.

위원회는 건축, 구조, 설비, 경관, 교통, 소방 등 10개 분야 대학교수와 건축사 등 외부 전문가들로 꾸려졌다.

시는 정책 결정 다양성을 위해 전체 위원 중 여성 위원을 41%까지 확대했다. 청년 세대 참여 비중도 16%로 늘려 젊은 감각의 건축 문화를 반영할 수 있도록 했다.



이경열 도시주택국장은 “시민이 신뢰할 수 있는 투명하고 안전한 건축 환경을 조성하는 데 위원회가 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 말했다.

천안 이종익 기자
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