‘밤 하늘을 수놓는다’ 2026 목포해상W쇼, 5월 9일 올해 시즌 첫 개막

2026 목포해상W쇼, 평화광장서 5월 9일 화려한 개막

국카스텐 공연·K-POP 불꽃쇼로 세대공감 무대 펼쳐

이미지 확대 ‘2026 목포해상W쇼’가 오는 5월 9일 저녁 8시, 목포 평화광장 앞 바다에서 개막공연을 연다. 사진은 2025년 5월 개막 불꽃쇼 모습. (목포시 제공)

세줄 요약 5월 9일 목포 평화광장 앞바다 개막

국카스텐 록 콘서트와 불꽃쇼 구성

바다분수·조명·레이저 멀티미디어 연출

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‘2026 목포해상W쇼’가 오는 5월 9일 오후 8시, 목포 평화광장 앞바다에서 개막공연을 시작으로 새로운 시즌의 막을 올린다.해상W쇼는 2021년부터 문화체육관광부 ‘관광거점도시 육성사업’의 대표 야간관광 콘텐츠로 선정돼 목포의 밤바다와 하늘을 무대로 한 차별화된 공연으로 꾸준한 호응을 얻어왔다.이번 개막공연은 가정의 달 5월을 맞아 대한민국 대표 밴드 ‘국카스텐’의 록 콘서트로 꾸며진다. 폭발적인 무대 장악력과 독창적인 음악으로 사랑받는 국카스텐의 공연을 통해 세대가 함께 즐길 수 있는 무대를 선보일 예정이다.이어지는 해상 불꽃쇼에서는 최신 K-POP 음악에 맞춰 춤추는 바다분수와 조명, 레이저 연출이 어우러진 멀티미디어 공연이 펼쳐진다. 음악과 빛, 불꽃이 조화를 이루는 환상적이고 특별한 밤 분위기를 연출한다.해상W쇼는 9일 개막공연을 시작으로 8월 1일, 9월 19일 등 총 3회에 걸쳐 개최될 예정이다.시 관계자는 “목포해상W쇼는 목포를 대표하는 야간관광 콘텐츠로 자리 잡았다”며 “앞으로도 K-콘텐츠를 접목한 차별화된 공연으로 글로벌 관광객을 유치해 나가겠다”고 밝혔다.임형주 기자