여수광양항만공사, 해양수산부 고객만족도 5년 연속 최고등급

서비스 품질, 이용 편의성, 대응 신속성, 전반적 만족도 평가

이미지 확대 여수광양항만공사

세줄 요약 해수부 고객만족도 조사서 매우 우수 획득

전체 평균보다 2.6점 높은 96.5점 기록

이용 절차 간소화·정보 제공 확대 성과

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여수광양항만공사가 해양수산부 주관의 ‘2025년도 기타공공기관 고객만족도 조사’에서 최고 등급인 ‘매우 우수’를 획득했다. 공사는 해양수산부 기타공공기관 전체 평균 대비 2.6점 높은 96.5점을 획득했다.고객만족도 평가는 항만 이용 고객을 대상으로 서비스 품질, 이용 편의성, 대응 신속성, 전반적 만족도 등을 종합적으로 측정하는 정부 공식 평가다. 공공기관의 고객 중심 경영 수준을 객관적으로 보여주는 핵심 지표다.특히 이번 평가는 고객만족도 평가등급 체계가 한층 고도화된 이후 처음 시행된 것으로, 엄격해진 평가 기준 등에 따른 변별력 강화 상황에서 거둔 성과라는 점에서 그 의미를 더한다. 기존에는 3개 등급(‘우수’, ‘보통’, ‘미흡’)이었지만 5개 등급(‘매우 우수’, ‘우수’, ‘보통’, ‘미흡’, ‘매우 미흡’)으로 변경됐다.공사는 항만시설 관리·운영 및 서비스 제공, 항만배후단지의 관리운영 부문의 전 평가 항목에서 고르게 높은 점수를 기록하며 고객 체감 만족도를 실질적으로 향상시킨 점을 인정받았다. 또 항만 이용 절차 간소화, 실시간 정보 제공 확대, 항만 이용 고객 맞춤형 서비스 개선 등을 지속적으로 추진해 실질적 변화를 만들어냈다.최관호 사장은 “이번 성과는 기준이 높아진 평가 환경 속에서 고객의 눈높이에 맞춰 항만을 근본적으로 바꿔온 결과다”며 “앞으로도 고객만족을 관리의 대상이 아닌 모든 의사결정의 출발점으로 삼고, 현장에서 체감되는 혁신을 지속적으로 만들어가겠다”고 밝혔다. 이어 “광양항을 ‘스마트 항만’을 축으로 안전·보안·효율·편의를 모두 갖춘 최고의 항만 시스템을 구현해 ‘세계를 연결하는 종합 물류 허브’로 도약시키겠다”고 강조했다.광양 최종필 기자