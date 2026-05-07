전국 최초 ‘짐꾼 로봇’ 전통시장 실증 추진

성남시, 경기도 AI 챌린지 공모에 선정

도비 2억 5000만원 확보,8~10월 예정

최대 20㎏ 짐 운반·길안내 서비스 도입

이미지 확대 짐꾼 로봇을 인공지능(AI)으로 생성한 이미지

세줄 요약 전국 최초 전통시장 짐꾼 로봇 실증 추진

모란전통시장서 교통약자 짐 운반·길안내 지원

AR 안내와 로봇 서비스로 시장 활성화 기대

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경기 성남시가 전국 최초로 전통시장 안에서 짐을 대신 운반하는 ‘인공지능(AI)짐꾼 로봇’ 실증 사업에 나선다.성남시는 최근 경기도가 주관한 ‘2026 경기도 인공지능(AI) 챌린지 프로그램’ 공모에 선정돼 도비 2억5000만원을 확보했다고 7일 밝혔다.이번 사업은 AI 기술을 활용해 지역 문제를 해결하는 공공서비스를 발굴하기 위한 것으로, 성남시는 ‘전통시장 교통약자를 위한 AI 기반 증강현실(AR) 길안내 및 AI 짐꾼 로봇 서비스’ 과제를 제안해 선정됐다.짐꾼로봇 실증사업은 성남모란전통시장에서 진행한다. 어르신과 장애인 등 교통약자가 시장을 보다 편하게 이용할 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.전국 최초로 도입되는 짐꾼 로봇은 이용자가 시장 입구에서 QR코드를 찍으면 로봇이 사람을 따라다니며 최대 20㎏의 짐을 대신 운반해 준다.또 네이버의 ‘아크아이(ARC-Eye)’ 기술을 활용한 AI 기반 AR 길안내 서비스도 함께 운영된다. GPS 신호가 잘 잡히지 않는 전통시장 안에서도 점포 위치와 이동 경로를 오차 범위 30㎝ 이내로 안내할 수 있는 것이 특징이다.이를 위해 성남시는 공간컴퓨팅 전문기업 하이퍼클라우드, 클라우드 인프라 기업 조앤소프트와 컨소시엄을 구성했으며, 네이버클라우드가 기술 지원에 참여한다.성남모란전통시장은 좁은 통로와 복잡한 동선, GPS 신호 차단 환경이 동시에 존재해 자율주행 로봇 실증의 고난도 장소로 평가된다. 성남시는 오는 8월부터 10월까지 현장 실증을 진행할 계획이다.시는 이번 사업을 통해 전통시장 환경에서 다양한 AI 데이터를 확보하고, 앞으로 공공 분야 피지컬 AI 기술의 안전 기준과 경쟁력 확보에도 활용할 방침이다. 또 짐 운반과 길찾기 부담을 줄여 전통시장 활성화와 신규 방문객 증가에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.사업을 기획한 성남시 AI반도체과 김규승 주무관은 “최신 기술로 오래된 불편을 해결하는 것이 성남시가 추구하는 ‘사람 곁의 AI’”라며 “첨단기술과 전통시장이 함께 성장하는 전국 표준 모델을 만들겠다”고 말했다.한상봉 기자