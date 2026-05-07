메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

동대문구, ‘카약·패들보드’ 등 중랑천 수상스포츠 체험교육장 운영

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-05-07 16:06
입력 2026-05-07 16:06

5월 1일부터 10월 31일
카약·패들보드 무료 체험

이미지 확대
서울 동대문구 아이들이 이문동 이문수변공원 이화교 하부 수상스포츠 체험교육장에서 카약 교육을 받고 있다. 동대문구 제공
서울 동대문구 아이들이 이문동 이문수변공원 이화교 하부 수상스포츠 체험교육장에서 카약 교육을 받고 있다.
동대문구 제공


서울 동대문구는 이문수변공원 이화교 하부에 조성한 수상스포츠 체험교육장을 지난 1일 정식 개장하고 본격적인 운영에 돌입했다고 7일 밝혔다. 유·청소년과 구민들은 10월 31일까지 패들보드와 카약 등 체험형 스포츠를 즐길 수 있다.

구는 지난해 서울시 최초로 도심 속 하천인 중랑천에 수상스포츠 체험교육장을 조성했다. 체험교육 프로그램은 오전 2회, 오후 2회 등 하루 총 4회 운영되며, 회당 운영 시간은 60분이다. 매주 월요일은 안전한 시설 관리와 정비를 위해 휴장한다.

만 8세 이상이면 별도의 이용료 없이 무료로 이용할 수 있다. 또한 안전하고 쾌적한 체험 환경 조성을 위해 회당 이용 인원은 20명 이내로 제한된다. 하절기 폭염이나 기상 상황 등에 따라 운영 시간은 탄력적으로 조정될 수 있다.

참여를 희망하는 구민은 서울시 공공서비스예약 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 5월 프로그램 예약을 마친 후, 오는 20일부터는 6월 프로그램 예약이 시작된다. 단체(학교·복지관 등) 이용의 경우 전화로 상시 접수 및 일정 협의가 가능하다.


김용일 서울시의원, 서대문구 조계종 연합 봉축음악회 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김용일 서울시의원, 서대문구 조계종 연합 봉축음악회 참석

김기현 부구청장은 “많은 구민이 안전하게 수상스포츠를 즐기며 일상 속 즐거움을 누릴 수 있도록 시설 안전과 운영 관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 중랑천 이화교 하부 수상스포츠장 정식 개장
  • 카약·패들보드 무료 체험, 10월 31일까지 운영
  • 하루 4회 진행, 월요일 휴장 및 인원 제한
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
동대문구 수상스포츠 체험교육장의 이용 연령 제한은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기