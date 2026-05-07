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도봉구, 청년가게 리모델링비 지원…최대 1500만원

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-05-07 16:57
입력 2026-05-07 16:57

19~45세 예비창업자
창업 7년 이내 청년 대상

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서울 도봉구 방학동 구청 청사 전경. 도봉구 제공
서울 도봉구 방학동 구청 청사 전경.
도봉구 제공


서울 도봉구는 구 청년이 운영하는 점포에 최대 1500만원의 리모델링 비용을 지원한다고 7일 밝혔다.

앞서 구는 지난 1월 ‘도봉구 청년가게 창업 지원사업’을 모집해 9개 점포를 선정했다. 19세부터 45세까지 구 거주 청년 가운데 예비 창업자 또는 창업 7년 이내 창업자가 대상이다.

지원 비용은 점포당 최대 1500만원이며, 공사비의 최대 70% 이내에서 지원한다. 공사를 진행하면 구 관계자가 현장 확인과 점검 등을 거쳐 비용을 지원한다.

구는 지난해 처음으로 청년가게 창업 지원사업을 시행해 5개 점포에 리모델링 비용, 임차료 등 약 1억원을 지원한 바 있다.



구 관계자는 “이번 리모델링 비용 지원은 청년 창업자의 영업 환경 개선과 지역 상권 활성화에 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 청년가게 9곳 리모델링비 최대 1500만원 지원
  • 공사비 70% 이내, 현장 확인 뒤 비용 지급
  • 청년 창업 환경 개선과 상권 활성화 기대
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