전남도, 영농철 일손 돕기 본격화

영세농가·고령농가 등 기계화 어려운 농작업 중심 지원

이미지 확대 전라남도가 8일 함평 양파 농가에서 농촌 일손 돕기를 하고 있다.

세줄 요약 영농철 맞아 전남도 농촌 일손 돕기 본격화

농축산식품국 직원 60여 명, 함평 양파 수확 지원

시군·농협 지원창구 운영, 취약농가 집중 지원

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전라남도는 본격적인 영농철을 맞아 일손 부족으로 어려운 농가를 위해 오는 6월까지 2개월간 봄철 농촌 일손 돕기에 나섰다.첫 번째 일손 돕기에 나선 전남도 농축산식품국 직원 60여 명은 8일 고령농가인 함평 대동면의 양파 농장을 찾아 양파 수확 작업을 지원했다.또 각 실국 직원들도 6월 말까지 영암과 여수, 나주 등지에서 농촌 일손 돕기에 나설 예정이다.전남도는 앞으로 본청을 비롯해 시군, 읍면동, 지역농협 등에 농촌 일손 돕기 지원창구를 운영하고 부족한 농촌 일손을 적극 지원할 방침이다.일손 돕기 대상은 영세농가와 고령농가 등 노동력이 취약한 농가로 양파·마늘·매실 수확과 과실 솎기, 봉지 씌우기 등 기계화가 어려운 농작업을 중심으로 지원할 계획이다.유덕규 전남도 농축산식품국장은 “영농철 농촌 일손 부족 문제를 해결하고 적기에 지원하기 위해서는 각 기관·단체, 기업 등의 적극적인 참여가 필요하다”며 “전남도에서도 현장의 불편함을 최소화하도록 인력 지원을 위한 일손 돕기 지원창구 운영과 일손 돕기에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자