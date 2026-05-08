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전남도, 여수세계섬박람회 앞두고 연안 위험구역 점검

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-05-08 17:11
입력 2026-05-08 17:11

박람회장 주변과 주요 해안가 안전 사각지대 선제적 발굴

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전남도와 여수시가 8일 여수섬박람회장 주변과 연안 안전 실태를 점검하고 있다.
전남도와 여수시가 8일 여수섬박람회장 주변과 연안 안전 실태를 점검하고 있다.


전남도가 2026여수세계섬박람회 개최에 대비해 행사장 주변 위험 요소를 파악하고자 서해지방해양경찰청, 여수해수청, 여수시와 합동으로 8일 연안 실태를 점검했다.

주요 점검 대상지는 주행사장인 돌산 진모지구와 국동항 등 여수시 관내 연안을 포함한 구역으로 차량 추락 방지시설 설치와 인명구조함, 안전 표지판 등 안전관리 시설물의 설치 현황과 관리상태를 중점 점검했다.

특히 관광객이 집중될 것으로 예상되는 박람회장 주변과 주요 해안가를 중심으로 안전 사각지대를 선제적으로 발굴하고 위험지역에는 안전난간 설치 및 출입 통제구역 설정 등 실질적 보완 대책을 마련할 계획이다.

전남도는 올해 도내 연안 안전사고 위험구역 80개소를 대상으로 안전 시설물 설치 및 개보수 사업을 추진하고 있다.

또한 연안 안전지킴이를 현장에 배치하고 활동에 필요한 안전화, 장갑 등 물품을 지원하는 등 사고 예방 체계를 운영할 방침이다.
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박근식 전남도 해운항만과장은 “이번 합동점검으로 2026여수세계섬박람회장 주변 안전 시설물을 다시 한번 확인하고 취약점이 있으면 즉시 보완하겠다”며 “해양경찰청 등 유관기관과 협조해 도민과 관광객이 섬박람회를 안심하고 즐기도록 촘촘한 안전망을 구축하겠다”고 밝혔다.

여수 류지홍 기자
세줄 요약
  • 전남도, 섬박람회 앞두고 연안 합동점검
  • 돌산 진모지구·국동항 안전시설 집중 확인
  • 위험지역 난간·통제구역 등 보완 계획
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