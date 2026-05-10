전국 최초 새우 전염병 복합 진단기술 개발 …새우 양식 피해 예방

급성간췌장괴사병·흰반점병까지 한 번에 검출

이미지 확대 새우 전염병 동시 진단키트

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전국 최초로 새우 전염병 복합 진단기술이 개발돼 관심을 모은다.전라남도해양수산과학원은 새우 양식 산업 피해를 선제적으로 차단하기 위해 급성간췌장괴사병 진단기술을 전국 최초로 개발, 기존 흰반점병과 결합한 ‘복합 진단키트’ 기술을 이전했다고 10일 밝혔다.복합 진단키트는 새우 주요 법정 전염병 2종을 한 번에 검출하는 통합형 기술이다. 어업인이 진단키트 중복 구매 부담을 줄이고 검사 시간과 비용을 동시에 절감토록 설계됐다.급성간췌장괴사병은 간췌장 손상을 유발해 단기간에 대량 폐사를 일으키는 치명적 세균성 질병이다. 흰반점병은 전염성과 확산 속도가 높은 대표적 바이러스성 질병으로 꼽힌다.전남도해양수산과학원은 2024년부터 2025년까지 전북대학교 신기욱 교수 연구진과 공동연구를 해 시제품 개발을 완료했다. 이어 지자체 연구기관으로는 처음으로 기술개발부터 기술이전까지 연계하는 성과를 냈다. 특히 지난해 11월 특허를 신속 출원하고 기술이전 계약을 해 산업화 기반도 마련했다. 올해부터 수산질병관리사를 활용한 현장 예찰, 진단키트 보급, 교육·홍보를 확대해 예방 중심의 수산질병 대응체계를 구축할 계획이다.김충남 전남도해양수산과학원장은 “급성간췌장괴사병 진단기술을 기반으로 한 복합 진단키트는 현장 활용성과 경제성을 함께 갖춘 성과다”며 “어업인 부담을 줄이고 수산질병 대응역량을 지속해서 강화하겠다”고 밝혔다.무안 최종필 기자