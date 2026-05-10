강남역 2번 출구에 서울마이소울샵 7호점

이미지 확대 지난달 30일 서울 강남구 강남역 2번 출구 인근 지하상가에 문을 연 서울마이소울샵 7호점에서 외국인 관광객이 기념품을 사고 있다.

서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시와 서울관광재단은 지난달 30일 서울 강남역 인근에 ‘서울마이소울샵’ 강남역점이 문을 열었다고 10일 밝혔다. 서울마이소울샵은 서울의 명소와 상징, 캐릭터 등의 공식 기념품 판매점이다.강남역점 개점으로 오프라인 매장은 7개가 됐다. 현재 서울갤러리점, 세종문화회관점, 서울관광플라자점, 명동관광정보센터점, 여의도선착장점, 동대문디자인플라자(DDP) 디자인스토어가 함께 운영 중이다. 강남역점은 강남역 2번 출구 인근 지하상가에 있다.개관 기념으로 이달 31일까지 구매 고객에게 ‘서울마이소울 클립 펜’을 증정하고, 3만원 이상 구매 시에는 ‘피크닉 매트’를 선착순 제공하는 이벤트를 진행한다.민수홍 시 홍보기획관은 “서울마이소울샵 강남역점이 관광객 필수 방문 코스가 되어 서울의 활력과 감성을 재조명하는 공간으로 거듭나기를 기대한다”고 밝혔다.김동현 기자