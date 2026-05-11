전남자치경찰위, 이상 동기 범죄예방 인프라 확충

장성·진도 등 15개 시군 취약지역에 지능형 스마트폴 등 설치

이미지 확대 이상 동기 범죄로부터 도민 안전을 지키기 위해 설치된 스마트폴.

세줄 요약 전남자치경찰위, 이상동기 범죄예방 공모사업 추진

화순·장성 등 15개 시군 대상지 선정

CCTV·비상벨·스마트폴로 안전망 확충

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‘묻지마 범죄’에 대한 불안감이 커지면서 전라남도자치경찰위원회가 이상 동기 범죄로부터 도민 안전을 지키기 위해 치안 인프라 확충에 나선다.전남도자치경찰위는 최근 공모를 거쳐 화순·장성·영광·진도 등 전남 15개 시군을 ‘2026년 이상동기 범죄예방 치안 인프라 구축 공모사업’ 대상지로 선정했다.이번 사업은 이상동기 범죄로부터 주민 안전을 확보하기 위해 강력범죄 발생 우려 지역에 지능형 CCTV, 비상벨, 보안등이 결합한 스마트폴 등 범죄예방 시설을 설치하는 사업이다.전남도는 올해 시군과 3대7 비율로 분담해 총 17억 5000만원의 사업비를 투입한다.정순관 전남도자치경찰위원장은 “주민 참여와 시군, 경찰서 협력을 바탕으로 범죄 취약지역에 예방 인프라와 주민 보호 안전망을 촘촘히 구축해 도민이 안심하고 생활하는 안전 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.전남도는 2024년부터 3년간 66억원을 들여 범죄예방 기반 시설을 확충, 도민이 체감하는 안전 환경을 조성했다.무안 류지홍 기자