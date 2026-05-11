“교육비 부담 덜자”…전국 지자체들 ‘대학생 등록금 지원’ 팔 걷었다

고흥·장성·영광군, 8학기 최대 200만원 지급

광양시 올해 첫 시행, 연 최대 350만원 지원

이미지 확대 고흥군이 올해부터 지역 대학생들을 위한 등록금 지원사업을 추진한다. 사진은 고흥군청 전경.

세줄 요약 지자체 대학생 등록금·생활비 지원 확산

고흥군 첫 등록금 지원, 광양시 생활비 장학금

장성·영광·통영·안산도 맞춤형 장학 확대

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전국 지자체들이 지역 대학생들의 교육비 부담을 덜고 안정적인 학업 여건을 돕기 위해 추진 중인 ‘대학생 등록금 지원사업’이 확산하고 있다. 지자체들은 학업에 필요한 실질적인 비용을 지원해 학생들의 경제적 부담을 줄이는 등 지역 인재 양성을 위한 본격적인 교육 투자라고 설명했다.11일 전남 고흥군에 따르면 경제적 부담으로 학업에 어려움을 겪는 지역 출신 대학생들에게 실질적인 도움을 주기 위해 올해 최초로 등록금 지원 정책을 추진한다. 지원 대상은 고흥군 관내 초·중·고등학교 중 2개 이상의 학교를 졸업한 2년제 이상 대학생이다. 학기당 최대 200만원으로 8학기를 지원한다. 군은 이날부터 다음달 17일까지 접수를 받는다.군 관계자는 “대학생들의 교육 기회를 확대하는 한편 장기적으로는 지역 인재의 외부 유출을 방지하고 다시 지역으로 환원되는 인재 선순환 구조를 구축하는 데 도움이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.인근의 광양시도 올해 처음으로 ‘대학생 생활비 장학금 지원사업’을 시작했다. 34세 이하 전문대학·대학교 최종학년 재학생을 대상으로 연 최대 350만원의 생활비를 지원하는 사업이다. 시는 지난 2일까지 대학생 691명에게 8억 5000여만원을 지급했다. 올해 최종 학년을 대상으로 시작해 매년 지원 대상을 한 학년씩 확대한다. 이어 2029년부터는 전 학년을 지원할 계획이다.장성군은 지난 2023년부터 보호자가 3년 이상 주민등록을 둔 30세 이하 대학생에게 8학기 최대 200만원씩을 주고 있다. 지난해까지 누적 지원 1000명을 넘어섰다. 군은 또 기존 등록금 지원 사업과 별도로 마지막 학년 재학생에게 월세·기숙사비 실비를 월 30만원까지 지원하는 ‘대학생 주거비 지원’도 하고 있다.영광군도 지난해부터 장성군과 같은 조건의 30세 이하 대학생에게 8학기 최대 200만원씩을 주는 대학생 장학금을 시행하고 있다.경남 통영시는 34세 이하 대학생들에게 본인 부담금의 최소 30%에서 최대 100%를 지원하고 있다. 경기도 안산시는 3년 이상 계속 거주하거나 합산 10년 이상 거주한 29세 이하 일부 대학생들에게 학기당 최대 100만원을 지급하고 있다.무안 최종필 기자