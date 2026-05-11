‘완도 반값 여행’ 1차 사전 신청 조기 마감 ‘인기’

6월 방문객 대상 2차 신청, 5월 말 진행 예정

이미지 확대 ‘2026 Pre 완도국제해조류박람회장’ 전경.

세줄 요약 완도 반값 여행 1차 사전 신청 조기 마감

4700건·1만명 이상 참여, 박람회 기간 집중

완도군, 5월 말 2차 접수 예고

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전남 완도군에서 관광 활성화를 위해 추진한 ‘완도 반값 여행’ 사전 신청이 관광객들로부터 큰 인기를 끌고 있다.‘완도 반값 여행’은 관광객이 완도에서 숙박, 식사, 체험, 특산품 구매 등을 통해 지출한 비용의 50%를 완도사랑상품권으로 돌려주는 사업이다.지원 대상은 인접 지역(해남군, 강진군) 주민을 제외한 타 지역 관광객이며, 지원 금액은 1인 기준 최대 10만원, 청년(19~34세)은 최대 14만원, 2인 이상은 최대 20만원, 5인 이상 단체는 50만원이다.사업 시행 전 관광 수요를 확보하고 원활한 운영 방안을 마련하기 위해 4월 13일부터 추진된 1차 사전 신청은 4월 30일까지 총 4700건, 1만명 이상의 관광객이 참여하며 조기 마감됐다.사전 신청 데이터를 보면 5월 2일부터 7일까지 열리는 ‘2026 Pre 완도국제해조류박람회’에 신청자 70% 이상이 집중된 것으로 나타났다.특히 청년층의 경우 환급률이 최대 70%여서 참여 비중이 높은 것으로 분석됐다.완도군은 5월 말쯤 6월 방문객을 위한 2차 접수를 진행할 예정이다.군 관계자는 “관광객이 완도 여행 시 혜택을 받을 수 있는 반값 여행 사업을 차질 없이 운영하겠다”며 “완도는 신지 명사십리, 해양치유센터 등 여름 휴가지로도 인기가 많은 만큼 2차 신청에도 많은 관심을 바란다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자