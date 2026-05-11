성동구, 5만 5000송이 ‘대현산 장미원 장미축제’ 개최

음악 공연, 마술 벌룬쇼, 체험 부스 등

주민 참여형 성동구 대표 마을 축제

이미지 확대 성동구 ‘제5회 대현산 장미원 장미축제’ 홍보 포스터.

성동구 제공

세줄 요약 대현산 장미원서 16일 제5회 장미축제 개최

55종 5만5000송이 장미, 지역 명소로 자리

공연·체험·플리마켓·먹거리 부스 운영

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서울 성동구는 오는 16일 대현산 장미원에서 ‘제5회 대현산 장미원 장미축제’를 개최한다고 11일 밝혔다. 대현산 장미원은 과거 방치돼 있던 유휴공간을 활용해 조성한 장미 테마 공원이다. 현재 55종 약 5만 5000여 송이의 장미 속 지역 명소로 자리매김했다.장미축제는 2021년 시작해 올해 5회째를 맞이했다. ‘대현산 장미원 장미축제 추진위원회’가 주관하는 대표적인 주민 참여형 축제이며 오전 11시부터 오후 2시까지 진행된다.식전 공연으로 기타와 장구난타 공연이 진행되고 바이올린과 색소폰 연주를 비롯해 감성 보컬 공연, 마술 벌룬쇼 등 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 풍성한 무대도 마련됐다. 또한 장미를 주제로 한 체험 부스와 플리마켓, 다양한 먹거리 부스 등도 함께 운영된다.구 관계자는 “아름답게 만개한 장미와 함께 소중한 추억을 만들며 봄의 정취를 만끽하길 바란다”라고 말했다.유규상 기자