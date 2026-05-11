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영암군, 어르신 대상 찾아가는 결핵 검진 나서

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-05-11 16:18
입력 2026-05-11 16:18

65세 이상 군민 1055명을 대상, 경노당 방문 등 이동검진 실시

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영암군이 65세 이상 어르신들을 대상으로 찾아가는 결핵 검진을 하고 있다.
영암군이 65세 이상 어르신들을 대상으로 찾아가는 결핵 검진을 하고 있다.


전남 영암군이 65세 이상 어르신을 대상으로 찾아가는 결핵 검진 사업을 추진한다.

이번 사업은 의료 접근성이 낮은 어르신들의 검진 편의를 높이고 결핵 환자를 조기에 발견하기 위해 마련됐다.

검진은 5월부터 11월까지 경로당 이용 어르신 등 65세 이상 군민 1055명을 대상으로 진행되며 대한결핵협회 광주·전남지부와 연계한 이동 검진 방식으로 실시된다.

군은 지난 6일부터 8일까지 영암읍과 덕진면 경로당 등에서 첫 검진을 실시해 200여 명을 대상으로 흉부 X-선 검사를 진행했다.

검진 결과 추가 검사가 필요한 대상자에게는 객담 검사와 치료 연계, 사후 관리 등도 지원할 계획이다.

이희숙 영암군보건소장은 “결핵은 조기 발견과 치료가 중요한 감염병인 만큼 정기적인 검진이 중요하다”며 “찾아가는 이동 검진을 통해 어르신 건강 보호와 결핵 예방에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

영암 류지홍 기자
세줄 요약
  • 65세 이상 어르신 대상 결핵 이동 검진 추진
  • 경로당 중심 방문 검진으로 접근성 개선
  • 추가 검사·치료 연계·사후 관리 지원
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