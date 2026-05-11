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광진구, 장년층 ‘웹소설 작가’ 커리어 디딤돌

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-05-11 19:18
입력 2026-05-11 19:18

28일 평생학습센터…웹소설 작가 등단 구조 등

서울 광진구가 장년층 세대가 은퇴 전후의 삶을 주체적으로 설계할 수 있도록 ‘장년층 커리어 탐색 프로그램’을 마련했다고 11일 밝혔다.

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서울 광진구 평생학습 공간에서 캘리그라피 수업이 열리고 있다. 광진구 제공
서울 광진구 평생학습 공간에서 캘리그라피 수업이 열리고 있다.
광진구 제공


진입장벽이 비교적 낮은 분야를 중심으로 입문 교육과 실질적인 정보를 제공하는 프로그램이다.

올해 프로그램은 글쓰기와 콘텐츠 창작 분야에 초점을 맞췄다. 첫 과정은 ‘웹소설 시장 데뷔 가이드’로, 최근 다양한 연령층의 관심이 높아지고 있는 웹소설 분야를 중심으로 진행된다.

강의는 5월 28일 오후 2시부터 5시까지 광진구 평생학습센터 2층 다목적실에서 열린다. 교육 내용은 ▲웹소설 시장 현황과 전망 ▲웹소설 분야와 플랫폼의 특징 ▲작가 등단 구조 등이다. 강연은 웹소설 관련 도서를 출간한 ‘북마녀’가 맡는다.

모집 대상은 광진구에 거주하는 50세부터 64세까지의 장년층이다. 주민등록상 생년월일이 1962년 1월 1일부터 1976년 12월 31일 사이면 신청할 수 있다. 모집 인원은 50명으로, 수강료는 무료다.

신청 기간은 5월 11일부터 5월 20일까지다.



광진구는 일상 속에서 편리하게 배움을 이어갈 수 있도록 생활권 유휴 공간을 활용해 운영하는 평생학습 사업 ‘학습나루터 프로그램’도 운영하고 있다.

서유미 기자
세줄 요약
  • 장년층 커리어 탐색 프로그램 마련
  • 첫 과정은 웹소설 시장 데뷔 가이드
  • 50~64세 대상 무료 입문 교육
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