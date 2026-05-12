“자원봉사하고 할인도 받고 좋네요”…순천·여수·광양 다양한 혜택 제공

주차료 감면 등 다양한 경제 혜택 제공

이미지 확대 (사)순천시자원봉사센터 1층 명예의 전당에 전시돼 있는 5000시간 이상 자원봉사자 얼굴들.

이미지 확대 옛 덕연동사무소를 리모델링해 사용하고 있는 (사)순천시자원봉사센터 건물.

세줄 요약 순천·여수·광양, 봉사자 혜택 확대 발표

관광지 무료입장·주차 감면·매장 할인 제공

봉사 가치 높이고 참여 유도하는 지역 정책

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“봉사를 해 뿌듯한데 생각지도 못한 매장 할인도 받고. 아주 기분이 좋네요.”지난 11일 순천시 장천동 소재 모 식당에서 지인들과 저녁 식사를 한 A(43)씨는 자원봉사증을 보여 준 후 10% 할인 혜택을 받았다. 이곳 식당 주인은 자원봉사를 할 시간이 없어 대신 (사)순천시자원봉사센터와 협약을 한 후 자원봉사증 소지자에게 고마움의 표시로 가격 할인을 하고 있다. 평상시 자원봉사를 자주 해 온 A씨는 할인 액수가 크지는 않았지만 주변 사람들에게 봉사하는 사람이라는 칭찬도 들어 뿌듯한 시간이었다고 전했다.전국 지자체들이 이처럼 봉사자들에게 물품 할인과 관광지 무료 입장 등 다양한 혜택을 주고 있어 눈길을 끈다.(사)순천시자원봉사센터는 3년 이내 100시간 이상 자원봉사를 한 기본 교육 이수자에게 ‘순천시 자원봉사증’을 발급해 주고 있다. 이 증 소지자는 순천시 직영 관광지 입장료 또는 관람료가 면제된다. 순천만국가정원과 순천만습지, 자연휴양림, 드라마촬영장, 낙안읍성, 시립뿌리깊은박물관 등이다. 순천만습지와 드라마촬영장의 주차장은 무료다.또 시내 일부 음식점과 사우나·사진관·안경점 등 쇼핑 생활 매장, 병원, 체육관 등 자원봉사센터와 협약한 할인가맹점 86개소에서 5~20% 할인 혜택을 받을 수 있다.순천시자원봉사센터 소속 봉사자 중에는 자원봉사 활동 누적 5000시간 넘는 봉사자가 60여명에 이른다. 자원봉사센터는 사무실 1층에 이들의 얼굴 사진을 담은 명예의 전당을 만들어 감사와 존경의 마음을 전하고 있다.인근의 여수시는 누적 봉사 시간이 100시간 이상인 봉사자에게 공영주차장 요금 50% 감면, 해양수산과학관 등 일부 공공 문화·관광 시설 입장 시 입장료 면제 또는 할인 혜택을 준다.광양시에서는 할인가맹점에서 카드 제시 시 5~30% 할인을 받을 수 있다. 시에서 운영하는 공공 체육 시설이나 문화 시설 이용료 할인, 주차 요금 감면도 받는다.이신숙 순천시자원봉사센터장은 “자원봉사의 가치를 드높이고, 이웃 사랑을 실천하는 봉사자분들에게 진심으로 감사드린다”며 “따뜻한 마음을 주변에 전파하고 계신 많은 분들과 함께 더 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자