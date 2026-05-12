‘새시모 봉사단’, 순천 덕연동 어르신 효도잔치 열어···17년째 선행

어르신 100여명 초청

정성 담은 식사·공연으로 감사의 마음 전해

이미지 확대 ‘순천 새시모 봉사단’이 조례동 자금성에서 어르신 100여명을 초청해 효도 잔치를 열었다.

세줄 요약 덕연동 어르신 100여명 초청 효도잔치 개최

식사 나눔과 한국무용·사물놀이 공연 진행

새시모 봉사단 17년째 어르신 공경 실천

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‘순천 새시모 봉사단’이 덕연동 어르신 100여명을 초청해 식사 나눔과 문화 공연이 어우러진 효도 잔치를 열어 박수를 받았다.지난 11일 중화요리 전문식당 자금성에서 열린 효도 잔치는 가정의 달을 맞아 지역 어르신들에게 감사와 공경의 마음을 전하기 위해 마련됐다. 정성껏 준비한 식사와 한국무용, 사물놀이, 색소폰 연주 등 다채로운 문화 공연이 이어지는 등 흥겨운 시간으로 진행됐다.이정선 회장은 “2007년 처음 개인적으로 시작한 어르신 식사 나눔이 코로나19 시기 3년을 제외하고 올해로 17회째 이어졌다”며 “앞으로도 회원들과 함께 어르신을 공경하고 이웃과 정을 나누는 봉사를 계속해 나가겠다”고 밝혔다.류영권 덕연동장은 “오랜 시간 어르신들을 위한 나눔을 실천해 주신 새시모 봉사단에 감사드린다”며 “따뜻한 나눔이 확산될 수 있도록 함께 관심을 갖겠다”고 화답했다.새시모 봉사단은 2020년 창립한 봉사 단체로 현재 73명이 활동하고 있다. 어르신 효도 잔치뿐만 아니라 매년 김장김치 나눔 봉사, 취약계층 지원 등 나눔 문화 확산에 힘을 보태고 있다.순천 최종필 기자