윤신정 도봉구 주무관, 심폐소생술로 시민 생명 구해

50대 여성 회의 발표 중 갑자기 쇼크 증상

윤신정 주무관 구급대 도착 전까지 심폐소생술

이미지 확대 도봉구청에서 지난달 29일 쓰러졌던 50대 여성이 119구급대원에 인계되고 있다.

도봉구 제공

이미지 확대 윤신정 도봉구청 아동청소년과 윤신정 주무관.

도봉구 제공

세줄 요약 회의 중 여성 쓰러짐, 즉시 CPR 실시

윤신정 주무관, 119 도착 전까지 응급처치

환자 회복 후 일상생활 복귀 확인

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서울 도봉구청 공무원의 신속한 심폐소생술(CPR)로 한 시민이 극적으로 회복했다. 12일 도봉구에 따르면 지난달 29일 구청 10층 간송홀에서 진행된 한 회의에서 발표를 맡은 50대 여성이 급작스럽게 의식을 잃고 바닥에 쓰러졌다.이날 회의장 문 앞에 있던 도봉구청 아동청소년과 윤신정 주무관은 즉시 쓰러진 여성에게 달려가 CPR을 실시했다. 손발은 경직됐고 호흡은 멈춰 선 상황에서 119 구급대 도착 전까지 약 3분간 CPR을 이어갔다.병원에서 정밀 검사를 받은 여성은 현재 일상생활에 복귀한 것으로 알려졌다. 윤 주무관은 “쓰러지는 것을 보고 몸이 먼저 반응했던 것 같다”며 “여성분이 현재는 ‘괜찮으시다’라고 들어서 다행이라고 생각한다”고 밝혔다.구는 매년 CPR 교육계획을 세우고 직원과 구민을 대상으로 교육을 실시하고 있다. 도봉구청 지하 1층에는 상설 CPR 교육장이 마련돼 있다. 평일(월~금요일)은 청소년과 일반인을 대상으로 오전 10시~11시 30분, 오후 3시~4시 30분으로 나눠 교육을 진행한다. 주말은 매월 둘, 넷째 주 토요일 오전 10시 30분~12시에 운영 중이다. 구청 홈페이지에 신청하면 된다.유규상 기자