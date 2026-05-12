‘악취·해충 방지’ 성동구, 음식점 음식물쓰레기통 세척 실시

전통시장 등 일반음식점 약 2800개 대상
9월까지 음식점 1곳당 월 2회 실시 등
서울 성동구는 5월부터 9월까지 ‘음식물쓰레기 수거용기 세척사업’을 추진한다고 12일 밝혔다. 여름철 음식물쓰레기로 인한 악취와 해충 발생을 줄이기 위해서다.
이 사업은 2021년부터 기온 상승으로 음식물쓰레기 부패 속도가 빨라지는 여름철을 대비해 수거용기를 위생적으로 관리하기 위해 시작했다.
올해 실시 대상은 지역 주요 상권과 전통시장 등 14개 권역 내 약 2800개 음식점이다. 음식물 폐수와 잔반 배출량이 많은 일반식당을 중심으로 진행하며, 상대적으로 음식물쓰레기 발생량이 적고 용기 관리 상태가 양호한 휴게음식점, 제과점, 반찬가게 등은 제외된다.
특히 금남시장과 뚝도시장 등 작업 공간이 협소한 곳은 음식물쓰레기 수거용기를 한곳에 모아 세척하는 ‘거점 세척 방식’으로 진행한다.
서비스는 음식물쓰레기 수거일 다음 날을 기준으로 음식점 1곳당 월 2회 실시된다. 수거용기에 고온 스팀과 세척용액을 분사해 잔여물을 제거하고, 친환경 소독제로 살균한다.
전용 수거용기 스티커 배부와 배출 방법 및 청결 관리 수칙도 함께 안내할 예정이며 배출 요일 준수 홍보도 병행한다.
구 관계자는 “앞으로도 해충과 악취 발생을 줄여 더욱 쾌적한 거리 환경을 조성할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
유규상 기자
세줄 요약
- 여름철 악취·해충 저감 위한 세척사업 추진
- 주요 상권·전통시장 14개 권역 2800곳 대상
- 고온 스팀·소독제로 용기 위생 관리 강화
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
성동구 음식물쓰레기 수거용기 세척사업의 실시 기간은?