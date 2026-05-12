‘악취·해충 방지’ 성동구, 음식점 음식물쓰레기통 세척 실시

전통시장 등 일반음식점 약 2800개 대상

9월까지 음식점 1곳당 월 2회 실시 등

이미지 확대 서울 성동구 관계자가 음식물쓰레기 수거용기 세척 서비스를 실시하고 있다.

성동구 제공

세줄 요약 여름철 악취·해충 저감 위한 세척사업 추진

주요 상권·전통시장 14개 권역 2800곳 대상

고온 스팀·소독제로 용기 위생 관리 강화

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서울 성동구는 5월부터 9월까지 ‘음식물쓰레기 수거용기 세척사업’을 추진한다고 12일 밝혔다. 여름철 음식물쓰레기로 인한 악취와 해충 발생을 줄이기 위해서다.이 사업은 2021년부터 기온 상승으로 음식물쓰레기 부패 속도가 빨라지는 여름철을 대비해 수거용기를 위생적으로 관리하기 위해 시작했다.올해 실시 대상은 지역 주요 상권과 전통시장 등 14개 권역 내 약 2800개 음식점이다. 음식물 폐수와 잔반 배출량이 많은 일반식당을 중심으로 진행하며, 상대적으로 음식물쓰레기 발생량이 적고 용기 관리 상태가 양호한 휴게음식점, 제과점, 반찬가게 등은 제외된다.특히 금남시장과 뚝도시장 등 작업 공간이 협소한 곳은 음식물쓰레기 수거용기를 한곳에 모아 세척하는 ‘거점 세척 방식’으로 진행한다.서비스는 음식물쓰레기 수거일 다음 날을 기준으로 음식점 1곳당 월 2회 실시된다. 수거용기에 고온 스팀과 세척용액을 분사해 잔여물을 제거하고, 친환경 소독제로 살균한다.전용 수거용기 스티커 배부와 배출 방법 및 청결 관리 수칙도 함께 안내할 예정이며 배출 요일 준수 홍보도 병행한다.구 관계자는 “앞으로도 해충과 악취 발생을 줄여 더욱 쾌적한 거리 환경을 조성할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.유규상 기자