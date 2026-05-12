서울 강서구, 19~39세 미취업 청년 자격증 응시료 지원

인당 최대 10만원…어학·국가자격·한국사능력시험

이미지 확대 강서구 미취업 청년 자격증 응시료 지원 서울 강서구 미취업 청년 자격증 응시료 지원

세줄 요약 강서구, 미취업 청년 자격증 응시료 지원

19~39세 대상, 최대 10만원 실비 지원

어학·국가자격·한국사 시험 포함

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서울 강서구는 미취업 청년의 취업 경쟁력 향상을 돕고 경제적 부담을 덜어주고자 ‘2026년 자격증 응시료 지원사업’을 한다고 12일 밝혔다.2024년부터 시작된 이 사업은 청년들이 자기계발과 구직 활동에 집중할 수 있도록 마련됐다.대상은 강서구에 거주하는 19∼39세 청년이다. 신청일 기준으로 미취업 상태이며 사업자등록 사실이 없어야 한다.올해 1월 1일 이후 응시한 자격시험에 대해 횟수 제한 없이 10만원 안에서 실비로 지원한다. 지원 분야는 토익 등 어학 시험을 비롯해 국가자격시험, 한국사능력검정시험 등이다. 생애 한 차례 지원한다.다만 서울시 청년수당이나 국민취업지원제도 등 비슷한 사업으로 지원받고 있거나 접수 후 미응시한 경우 지원 대상에서 제외된다.구 홈페이지 고시공고에 게시된 신청서와 관련 서류를 이메일로 11월까지 제출하면 된다. 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.구는 중복 수혜 여부 등 자격 요건을 확인한 뒤 신청 순서에 따라 지원 대상을 선정할 방침이다.김주연 기자