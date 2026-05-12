아동이 안전한 관악…‘아동보호전문기관’ 개소

상담원·임상심리사 등 14명…치료·상담·교육실

이미지 확대 관악구 ‘아동보호전문기관’ 서울 관악구 ‘아동보호전문기관’의 놀이치료실 모습.

관악구 제공

세줄 요약 관악구 구립 아동보호전문기관 본격 운영

학대 예방·피해 아동 보호 종합 지원

전문 인력 14명 배치, 위탁 운영 시작

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서울 관악구는 최근 구립 아동보호전문기관(난곡로58길 15)이 본격 운영을 시작했다고 12일 밝혔다.아동보호전문기관은 아동학대를 예방하고 피해 아동 보호를 위한 쉼터와 심리치료, 의료·법률지원 등을 제공한다. 이를 통해 학대피해아동의 안정적인 성장을 지원하고 지역사회 안전망 역할을 수행한다.구는 국·시비 등 6억여원의 예산을 들여 이곳에 놀이·미술치료실, 상담실, 교육실 등을 갖추고 상담원과 임상심리사 등 전문 인력 14명을 배치했다. 이를 통해 전문적인 아동학대 사례관리를 제공하고 상담·치료, 가족기능 회복 지원, 학대 재발 방지 교육 등으로 피해 아동 보호를 종합적으로 제공할 계획이다.앞서 지난 3월 문을 연 이곳은 한달간 임시 운영을 거쳐 아동보호 프로그램을 최적화했다. 특히 구립 아동보호전문기관 최초로 전문기관인 사회복지법인 굿네이버스에 위탁 운영해 전문성을 높일 것으로 구는 기대한다. 위탁 기간은 2031년 2월까지 5년간이다.구 관계자는 “그간 관악구 내 아동보호 인프라 부재로 인근 자치구의 기관을 이용해 온 만큼 이번 개관을 통해 신속하고 전문적인 아동보호 체계를 제공할 것”이라고 말했다.김주연 기자