대한민국 차·울력의 날 선포식···16일 순천만국가정원

국가무형유산 제130호 ‘제다’ 문화 계승 본격화

이미지 확대 지난 11일 순천 외서면 휴휴산방에서 열린 ‘2026년 전승공동체 활성화 지원사업 차·울력 재현 행사’에서 차 애호가들이 구증구포 시연에 참여하고 있다.

이미지 확대 지난 11일 외서면 휴휴산방에서 열린 ‘2026년 전승공동체 활성화 지원사업 차·울력 재현 행사’ 참가자들이 기념촬영을 하고 있다.

세줄 요약 순천만국가정원서 차·울력의 날 선포식 개최

국가무형유산 제다 전승 확대와 공동체 복원 선언

채엽·제다 실연으로 전통 차문화 현장 재현

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한국 제다문화 중심지 순천에서 ‘대한민국 차·울력의 날’이 선포돼 관심을 모은다.(사)고려천태국제선차연구보존회는 오는 16일 순천만국가정원 일지암에서 국가무형유산 제130호 ‘제다’의 전승 확대와 공동체 기반 복원을 위한 ‘대한민국 차·울력의 날 선포식’을 개최한다.제3회 순천만국가정원 사찰제다 차·울력 재현행사의 일환으로 진행되는 이번 행사는 국가유산청, 전라남도, 순천시가 후원하고, 국립순천대 글로벌차문화제다산업학과의 협업으로 추진된다. 이번 행사는 한국 전통 제다문화의 역사성과 공동체적 가치를 현대적으로 계승하는 데 목적을 두고 있다.식전 공연으로 홍랑예술단이 차·울력 노동요를 선보이며 전통 채다 현장의 생동감을 재현한다. 이어 ‘천년대숲’의 찻잎 피리와 대금 공연이 조계산 차문화의 깊은 울림을 전할 예정이다.본 행사에서는 사천시 다솔사 동초 스님의 개회 선언을 시작으로 거제시 장흥사 세운 스님(천태종 전 중앙종회 의장)과 순천 향림사 원일 스님, 국립순천대 글로벌차문화제다산업학과 천지연 주임교수가 차·울력 선포식의 의미와 차문화 전승과 학문적 가치에 대해 다담을 나눈다.핵심 프로그램인 ‘대한민국 차·울력의 날 선포식’은 장미향 고려천태국제선차연구보존회 이사장을 비롯한 내빈들이 함께 참여해 순천시의 한국 제다문화의 플랫폼으로서 위상과 국가무형유산 제다 전승공동체로서의 비전을 공식적으로 선언한다.선포식 이후에는 순천만국가정원 다원에서 차·울력 재현행사가 이어진다. 참가자들은 직접 찻잎을 채엽하며 전통 제다의 첫 과정을 체험하고, 오후에는 조계산 일대에서 구초구포 방식의 작설차 제다 과정을 실연한다. 보존회는 이를 통해 전통 제다기술의 실제 전승 과정을 현장에서 생생하게 구현할 예정이다.보존회는 오는 6월 서울 코엑스몰에서 열리는 ‘제23회 국제차문화대전’에도 참가해 순천의 우수한 제다 문화를 널리 알릴 계획이다.양효정 순천시 문화관광국장은 “차·울력은 단순한 노동이 아닌 공동체 정신과 수행, 그리고 문화적 유산이 결합된 한국 차문화의 핵심”이라며 “이번 선포식을 통해 한국 제다문화 플랫폼 순천시의 차·울력이 국가적 문화운동으로 확장되는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.장미향 이사장은 “차·울력은 조계산, 지리산 등지의 사찰과 마을공동체가 차 일을 함께하는 공동체 노동방식으로 운영되는 세계 차 농업사에서 매우 드문 사례다”며 “향후 세계농업유산으로서 가치가 매우 크다”고 의미를 부여했다.한편 (사)고려천태국제선차연구보존회는 지난해부터 국가유산청으로부터 국가무형유산 제다 전승공동체로 지정받아 한국 전통 제다문화의 보존과 확산을 위한 다양한 활동을 이어오고 있다.순천 최종필 기자