한강 위 대형 해치…다음달 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제

다음달 5∼7일 뚝섬 한강공원과 잠실한강공원

14일 오후 2시부터 프로그램 선착순 접수

이미지 확대 제3회 ‘쉬엄쉬엄 한강 3종 축제’ 포스터 제3회 ‘쉬엄쉬엄 한강 3종 축제’ 포스터

서울시 제공

세줄 요약 다음달 뚝섬·잠실서 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제 개최

해치 아일랜드 체험, 14일부터 선착순 예약 모집

해치맥·단오제·수영대회 등 부대행사 다채롭게 진행

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다음 달 5∼7일 뚝섬 한강공원과 잠실한강공원 일대에서 ‘제3회 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제’가 열린다.서울시는 다양한 수상 체험 행사 참여자를 14일 오후 2시부터 선착순으로 모집한다고 13일 밝혔다. 축제는 수상안전교육장 인근에 있는 수상 놀이터 ‘해치 아일랜드’에서 펼쳐진다. 대형 에어바운스에서 뛰어놀고, 미끄러운 기둥 건너기, 수상 트램펄린 등을 즐길 수 있다. 네이버 예약으로 회당 200명씩 신청을 받는다. 안전을 위해 10세 이하나 키 140㎝ 미만은 입장할 수 없다.다음달 6일에는 뚝섬한강공원 수변무대에서 치킨과 무알코올 맥주를 제공하는 ‘해치맥’ 행사도 한다. 민속명절 단오를 앞두고 창포물 머리 감기, 투호 던지기, 제기차기를 해보는 ‘쉬엄쉬엄 단오제’는 현장 접수한다. 잠실수중보 일대에서 5일 외국인 수영대회와 7일 장애인 수영 경기도 열린다. 어린이 철인 3종 경기 ‘아이언 루키’는 6일 뚝섬한강공원 수영장에서 진행된다.김주연 기자