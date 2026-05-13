양천구, 어르신 ‘통합돌봄 특화사업’ 본격 추진…복지관 3곳 협약식

복지관 3곳과 민·관 협력 협약

방문돌봄·생활유지 지원 등

이미지 확대 서울 양천구 신정동 구청 청사 전경.

양천구 제공

세줄 요약 양천구, 민·관 협력 통합돌봄 특화사업 본격 추진

복지관 3곳 협약, 65세 이상 맞춤 돌봄 제공

방문진료·정서지원 등 34개 서비스와 특화사업 운영

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 ‘민·관 협력 통합돌봄 특화사업’을 5월부터 본격 추진한다고 13일 밝혔다. 지역 어르신들의 건강한 노후생활을 지원하고 지역사회 내 돌봄 체계를 강화하기 위해서다.지난 3월 구는 공개모집을 통해 돌봄 역량과 프로그램의 혁신성을 갖춘 어르신복지관 3곳(목동·양천·서서울)를 협력기관으로 선정하고, 지난달 29일 해누리타운 회의실에서 협약식을 개최했다.구는 더욱 촘촘한 거주지 중심 통합돌봄 서비스를 제공하기 위해 방문진료, 방문간호, 방문재활, 심리지원, 가사지원 등 기본연계 34개 서비스와 함께 ▲Y 한방주치의 ▲퇴원환자 통합돌봄 연계 ▲약물안전 케어서비스 ▲‘똑똑양천’ 생활수리 출동서비스 등 ‘양천형 특화사업’ 8개를 운영하고 있다.이번 사업은 ‘양천형 특화사업’의 하나로 공공 돌봄 체계에 민간 복지기관의 현장 경험과 전문성을 더하기 위해 추진됐다. 협약에 따라 각 어르신복지관은 올해 12월까지 관내 65세 이상 어르신을 대상으로 건강관리, 정서지원, 사회관계망 형성 등 지역 특성을 반영한 돌봄 서비스를 제공한다.목동어르신복지관은 사회 재적응과 자존감 회복을 돕기 위한 ‘책이음: 인생을 쓰고, AI로 그리다’ 사업을 운영한다. 또 양천어르신복지관은 거동이 불편한 재가 어르신의 사회적 고립과 건강 악화를 예방하기 위한 ‘통합돌봄 연계 재가 생활유지 지원사업’ 등을 추진한다. 서서울어르신복지관은 독거 어르신의 고독사 예방을 위한 ‘사람중심 마을돌봄 사업’을 운영한다.구는 사각지대 없는 통합 돌봄을 구축하고 정기적인 사업 모니터링과 사례 관리를 통해 우수 모델을 지속 발굴하며 사업 범위도 확대할 계획이다. 구 관계자는 “이번 민·관 협력 사업을 통해 지역 돌봄 기반을 더욱 강화하고, 돌봄이 필요한 어르신 누구도 소외되지 않도록 촘촘한 통합돌봄 체계를 만들어 가겠다”고 말했다.유규상 기자