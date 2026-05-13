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‘완도국제해조류박람회’서 323억원 규모 수출 협약

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-05-13 18:00
입력 2026-05-13 18:00

조미김과 전복 등 해조류 122억 원 규모 수출 계약 성과 거둬

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2026 Pre 완도국제해조류박람회 기간 열린 해외 바이어 초청 수출 상담회 현장.
2026 Pre 완도국제해조류박람회 기간 열린 해외 바이어 초청 수출 상담회 현장.


전남 완도군이 지난 5월 2일부터 7일까지 개최한 ‘2026 완도국제해조류박람회’의 수출 상담회를 통해 323억 원 규모의 수출 협약을 체결해 산업형 박람회로서의 입지를 다졌다.

완도군이 주최하고 한국농수산식품유통공사가 주관한 가운데 5월 5일부터 7일까지 3일간 완도농어민문화체육센터에서 진행한 수출 상담회는 프랑스와 러시아, 일본, 중국 등 14개국 바이어 40여 명과 완도군 소재 업체 36개 사를 포함한 국내 수출기업 52개 사가 참여했다.

완도 지역 업체들은 활전복과 조미김, 자숙 전복, 전복 어묵, 광어 죽, 김 스낵, 해조류 활용 화장품 등 다양한 수산 상품을 선보이며 해외 바이어와 1:1 맞춤 상담을 통해 총 39건, 323억 원 규모의 업무 협약을 체결했다.

이 가운데 캄보디아, 러시아, 일본 등의 바이어와 5건, 122억여 원 규모의 수산물을 수출하는 성과를 거뒀다.

프랑스 바이어 피에르 카를리에는 “완도 바다의 깨끗한 수질, 수산물의 안전성, 양식 노하우가 유명해 수출 상담회에 참가하게 됐다”며 “완도 해조류 관계자들과 직접 상담하고 수출 계획을 구체화할 수 있어 큰 도움이 됐다”고 밝혔다.

군은 한국농수산식품유통공사와 함께 수출 상담회 기간 정책 자금 지원 상담 및 수산 식품 수출 지원과 광주세관 연계 수출 컨설팅 부스도 운영하며 업체들의 수출길을 넓힐 수 있도록 지원했다.


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군 관계자는 “상담회를 통해 체결된 업무 협약은 지속적인 사후 관리와 모니터링을 통해 실질적인 수출 성과로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다”라고 밝혔다.

완도 류지홍 기자
세줄 요약
  • 14개국 바이어·52개 기업 참여
  • 완도 수산식품·해조류 화장품 상담
  • 39건, 323억 원 협약 체결
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