성동구, ESG 실천 위한 14개 공모사업 본격 추진

올해 공모사업 선정 단체와 협약

11월까지 주민 참여형 기반 사업 추진

이미지 확대 성동구 관계자들이 지난 4월 구청에서 ‘2026년 ESG 실천 공모 선정 단체 협약식’을 가지고 사진을 찍고 있다.

성동구 제공

세줄 요약 성동구, ESG 실천 공모사업 14개 단체 협약

총 1억3056만원 지원, 11월까지 현장 추진

환경·사회·거버넌스 분야별 주민 참여 확대

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서울 성동구가 ‘2026년 성동형 ESG 실천 공모사업’에 선정된 14개 단체와 업무협약을 체결하고 본격적인 사업 추진에 나선다고 13일 밝혔다.2022년 전국 지자체 최초로 시작된 이 사업은 올해로 5회째를 맞았다. 주민들이 다소 어렵게 느낄 수 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 개념을 일상 속 실천 과제로 전환하며 지역사회 내 자발적인 실천 문화 확산을 이끌고 있다는 평가다.올해 선정된 14개 사업에는 총 1억 3056만원이 지원된다. 선정 단체들은 오는 11월까지 성동구 전역에서 주민들과 직접 소통하며 ESG 가치를 현장에서 구현한다.분야별로 살펴보면 ‘환경(E)’에서는 폐플라스틱 업사이클 우산 만들기, 폐마스크 새활용 자원순환 체계 구축, 생태 순환 정원 가꾸기 등을 통해 기후 위기 대응에 앞장선다. ‘사회(S)’ 분야는 발달장애 청년 인공지능(AI) 크리에이터 양성과 독거 어르신 자서전 제작 등 소외계층의 자립과 정서적 유대를 돕는 사업들이 추진된다. ‘거버넌스(G)’ 측면에서는 관내 기업과 청년을 잇는 직무경험 프로젝트와 양육 불안 해소를 위한 사회적 공론화 등 지역 문제를 주민이 직접 해결하는 참여형 사업이 전개된다.구 관계자는 “이번 공모사업을 통해 제안된 다양한 아이디어들이 지역 현장에서 성공적으로 안착해 구민 모두가 ESG의 가치를 직접 피부로 느낄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.유규상 기자