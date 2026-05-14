성동구, ‘2026년 재난대응 안전한국훈련’실시

의료기관 재난 대응력 강화

한양대학교병원서 훈련 실시

이미지 확대 ‘2026 안전한국훈련’ 홍보 포스터.

성동구 제공

세줄 요약 한양대병원서 재난대응 안전한국훈련 실시

대형 화재 가정한 대피·이송·구조 점검

250여 명 참여, PS-LTE 협업체계 확인

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서울 성동구는 복합재난 상황에 대한 실전 대응 역량을 강화하기 위해 이달 19일 ‘2026년 재난대응 안전한국훈련’을 실시한다고 14일 밝혔다. 훈련에는 성동구청, 성동소방서, 성동경찰서, 한양대학교병원 등 관계기관을 비롯해 자율방재단, 국민체험단 등 총 250여명이 참여한다.올해 훈련은 상급종합병원인 한양대학교병원에서 실시한다. 대형 화재가 발생한 상황을 가정한 주요 훈련 내용은 ▲병원 내 화재 발생에 따른 긴급 대피 및 환자 이송 ▲다수 사상자 발생에 따른 응급 의료체계 가동 ▲화재 진압 및 인명 구조 ▲상황 전파부터 초기 대응, 비상 대응, 수습·복구 등이다.토론 훈련과 현장 훈련을 함께 실시해 실제 재난 상황을 그대로 재현하고자 한다. 또한 재난안전통신망(PS-LTE) 장비를 훈련 전 과정에 활용해 유관기관 간 상황 공유 등 소통 체계를 점검하고 협업 체계를 강화한다.구 관계자는 “비상 상황 속에서도 흔들림 없는 재난 대응 체계를 가동하여 구민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.유규상 기자