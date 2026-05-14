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“구청사가 어린이 놀이공원 되다” 동작구청, 어린이날 연휴 1만명 방문

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-05-14 17:01
입력 2026-05-14 17:01

대형 미끄럼틀 ‘동작스타’ 3349명 탑승

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어린이날인 지난 5일 동작구청사 내 대형 미끄럼틀 ‘동작스타’에 어린이들이 탑승하고 있다. 동작구 제공
어린이날인 지난 5일 동작구청사 내 대형 미끄럼틀 ‘동작스타’에 어린이들이 탑승하고 있다.
동작구 제공


서울 동작구는 어린이날 다양한 맞춤형 가족 참여 프로그램을 진행해 연휴기간 1만명이 넘는 구민이 구청사를 찾았다고 14일 밝혔다.

행사는 구청 내 설치된 대형 미끄럼틀 ‘동작스타’와 테마별 놀이공간 ‘동작스타파크’를 중심으로 운영됐다. 동작스타는 연휴 동안 총 3349명이 찾았고, 어린이들은 캐릭터 코스튬을 입고 미끄럼틀을 타는 이벤트에도 참여했다. 구는 어린이날 기존 매시 20분 마감이던 운영시간을 35분까지로 15분씩 전 회차 연장해 운영해 당일에만 1166명이 탑승했다.

같은 기간 ‘동작스타파크’에도 총 4355명이 다녀갔다. 기존의 인공지능(AI)로봇바둑, 모래놀이, 정글짐과 더불어 풍선포토존, 레이저사격, 풋볼박스 등 신규 놀이시설이 추가 설치돼 방문 가족들의 호응을 얻었다.

상시 운영 중인 동작오픈스튜디오의 ‘3D 미디어 아트월(직접 그린 그림이 대형 LED화면에 송출되는 미디어 체험)’ 에도 방문객 총 2585명이 찾아, 이색 미디어 체험을 즐기며 행사의 풍성함을 더했다.



구 관계자는 “어린이날 연휴 동안 동작구청을 찾아주신 많은 분이 가족과 함께 특별한 추억을 만드셨길 바란다”며 “앞으로도 구청사가 단순한 행정업무 공간을 넘어 우리 아이들을 위한 ‘도심 속 놀이터’이자 ‘열린 문화공간’으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
세줄 요약
  • 동작구청, 어린이날 연휴 가족 체험공간 운영
  • 동작스타·동작스타파크 중심 방문객 1만명 돌파
  • 운영시간 연장·신규 놀이시설로 호응 확대
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