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한국지식재산보호원장에 신상곤 전 특허심판원 수석심판장

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박승기 기자
박승기 기자
수정 2026-05-15 09:35
입력 2026-05-15 09:35

지식재산 전문가, KOIPA 역량 결집 강조

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신상곤 한국지식재산보호원 신임 원장
신상곤 한국지식재산보호원 신임 원장


한국지식재산보호원(KOIPA) 제5대 원장에 신상곤 전 특허심판원 수석심판장이 임명됐다.

신 원장은 기술고시 31회로, 특허청에서 공직 생활을 시작해 특허심사제도과장과 특허심사기획국장, 지식재산보호협력국장, 수석심판장 등 주요 보직을 두루 거친 지식재산 전문가다.

그는 지식재산보호협력국장 시절 정부 위조 상품 유통 방지 종합대책을 수립하고, 온라인 위조 상품 모니터링에 인공지능(AI)을 도입해 25만 건 이상의 위조 상품 유통을 차단하는 등 지식재산 보호 분야 혁신을 이끈 주역이다.

심사·정책·보호·국제협력 등을 아우르는 풍부한 현장 경험으로, 조직 운영과 전략적 안목을 겸비한 리더로 평가받고 있다.



신 원장은 “지식재산은 창출 시점부터 보호되어야 할 국가 전략자산으로 기업과 국민이 체감하는 성과를 만들어내겠다”면서 “KOIPA가 지식재산 강국을 뒷받침하는 핵심 기관으로 도약할 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

대전 박승기 기자
세줄 요약
  • 신상곤 전 수석심판장, KOIPA 제5대 원장 임명
  • 특허청 주요 보직 거친 지식재산 전문가
  • 위조상품 차단·AI 모니터링 성과 주목
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