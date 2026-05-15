서울시, 4000가구 규모 광진·중랑구 모아타운 3곳 심의 확정

건국대 인근 자양1동 1708가구·면목동 2334가구

이미지 확대 광진구 자양1동 모아타운 서울 광진구 자양1동 일대 모아타운 위치.

서울시 제공

이미지 확대 광진구 자양1동 일대 모아타운 예상 조감도 서울 광진구 자양1동 일대 모아타운 예상 조감도

서울시 제공

세줄 요약 광진·중랑구 노후 저층지 3곳 모아타운 확정

임대주택 769세대 포함 총 4042가구 공급

대학가·전통시장 고려한 맞춤형 정비 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 광진구·중랑구 노후 저층 주거지 세곳에 모아타운 관리계획을 확정하고 임대주택 769세대를 포함한 총 4042가구의 주택을 공급한다고 15일 밝혔다. 주변 대학가를 고려한 가구 분리형 주택이나 전통시장과 공존을 위한 완충 공간 등 지역의 특성을 반영한다.시는 전날 열린 제7차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 ▲광진구 자양1동 772-1번지 일대 ▲광진구 자양1동 226-1번지 일대 ▲중랑구 면목동 453-1번지 일대 모아타운 관리계획(안)을 수정 가결했다.자양1동 772-1번지 일대(4만 2920.92㎡)와 226-1번지 일대(1만 8969.88㎡)는 모아주택 3개를 건설해 총 1708가구(임대주택 336가구 포함)를 공급한다.대상지는 건국대 인근으로 노후·불량 건축물의 비율이 각각 76.1%와 86.4%에 달한다.아울러 대학가와 도보권에 위치한 점을 고려해 가구 분리형 주택 약 100가구를 도입해 한 가구 안에 여러 가구가 독립된 생활 공간에서 지낼 수 있도록 설계한다.또 소공원 2개(총면적 2664.3㎡)를 조성해 건국대 앞 아차산로와 공원을 보행축으로 이어 일상 속 녹지 접근성을 높이고 쾌적한 보행환경을 조성한다. 근린생활시설과 공동이용시설을 배치하고, 공영주차장(면적 873.77㎡)을 조성한다.이번 심의 통과로 7층 이하 제2종 일반주거지역인 용도지역을 제3종 일반주거지역으로 상향하고 사업성 보정계수를 적용해 사업성을 높였다.면목동 453-1번지 일대(8만 494.1㎡)는 노후 건축물이 86.3%, 반지하 주택이 81.2%에 달하는 지역이다. 이번 모아주택 5개를 통해 2334가구(임대주택 433가구 포함)를 공급하고 주거 환경을 개선한다.이번 계획은 제2종 일반주거지역 또는 7층 이하 제2종 일반주거지역인 기존 용도지역을 제3종 일반주거지역으로 상향하고 지하주차장을 설치하는 내용을 담았다. 협소하고 단차가 있는 도로 환경을 개선해 안전한 보행 환경을 조성한다.면목로48길 등 기존 6m 이하의 협소한 도로는 폭을 15m로 넓히고, 공원과 공공공지 등 기반 시설을 조성한다. 주민을 위한 녹지와 휴식 공간도 확보할 계획이다. 사가정 전통시장과 사업구역 사이에 건축한계선을 지정하여 완충 공간을 확보할 계획이다.김주연 기자