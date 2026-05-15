전남도, ‘2028 G20 정상회의’ 유치 본격화

기본구상안 연구용역 최종보고회서 전략·실행 방향 등 점검

이미지 확대 전남도가 15일 도청에서 ‘2028 G20 유치 기본구상안 용역 최종보고회’를 하고 있다.

세줄 요약 전남도, 2028 G20 전남·광주 공동유치 전략 점검

민주주의·인권·신재생에너지 강점 부각

유치위원회 구성과 정부 공모 대응 계획

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전라남도가 ‘2028 G20 정상회의’ 전남·광주 공동 유치를 위한 구체적인 전략 마련에 나섰다.전라남도는 15일 도청 정약용실에서 김영록 지사 주재로 ‘2028 G20 정상회의 유치 기본구상안 연구용역’ 최종보고회를 열고 전남·광주 공동 유치 전략과 주요 거점 활용 방안을 점검했다.이번 연구용역은 2028 G20 정상회의 유치 전략과 실행 방향을 구체화해 단순 유치 의사 표명 수준을 넘어 ‘준비된 개최지’로서의 경쟁력을 높이기 위한 유치 논리를 보강했다.용역 결과에 따르면 전남·광주는 APEC 정상회의 개최 도시 선정 당시 평가 기준인 유치 당위성과 지역 강점, 정상회의 운영 여건, 국가 및 지역 발전 기여도 등 주요 항목에서 차별화된 경쟁력을 갖춘 것으로 분석됐다.특히 전남·광주는 대한민국 민주주의의 역사와 정신을 간직한 상징적 공간이자, 인권·평화·공존의 가치를 실천해 온 점이 큰 강점으로 제시됐다.또 국내 최대 신재생에너지 집적지와 문화 자산 등으로 기후 위기 대응과 에너지 대전환 등 글로벌 의제를 논의할 G20 개최지의 적지라는 평가다.이번 구상안은 전남·광주의 주요 거점을 연결하는 ‘분산·연대형 국제행사 모델’도 제시했다.여수엑스포컨벤션센터와 옛 전남도청, 국립아시아문화전당 등 전남·광주의 지역 인프라를 유기적으로 활용한다는 구상이다.2012여수세계박람회와 2023순천만국제정원박람회 등 대규모 국제행사 성공 개최 경험과 김대중컨벤션센터의 국제회의 운영 노하우 등 전남·광주의 국제행사 운영 역량도 강점으로 꼽았다.전남도는 G20 정상회의가 유치되면 국가적으로는 균형발전과 지방시대의 가능성을 세계에 보여주는 계기가 되고, 지역적으로는 관광·마이스 산업 활성화와 일자리 창출, 도시 브랜드 가치 제고 등 경제·사회적 효과도 클 것으로 전망했다.전남도는 앞으로 통합특별시 출범과 함께 각계 주요 인사가 참여하는 ‘G20 유치위원회’와 시민·사회단체가 함께하는 ‘범특별시민 유치위원회’를 구성해 지역 역량을 결집해 정부 공모에 대응할 방침이다.김 지사는 “G20 유치는 광주·전남 시도민 모두가 바라는 일”이라며 “가능하면 빠르게 광주와 함께 유치 준비와 홍보 활동을 시작해야 한다”고 밝혔다.한편 외교부는 지난 4월 ‘2028 G20 정상회의 개최 도시 선정 기준 마련 연구용역’에 착수했으며 오는 8월까지 개최 도시 선정 절차와 평가 기준 등을 마련할 예정이다.무안 류지홍 기자