동대문구, 용두역에 공연장 조성 협약…507석 규모

세줄 요약 용두역세권에 507석 공연장 조성 협약 체결

연면적 7495㎡, 공공기여 방식으로 공급

2031년 준공 목표, 복합문화공간 구상

이미지 확대 김기현(왼쪽) 동대문구 부구청장이 지난 14일 부구청장실에서 용두역세권 활성화 사업 시행자인 더미래와 전문 공연장 마련을 위한 협약을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 지난 14일 용두역세권 활성화 사업 시행자인 더미래와 협약을 체결했다고 15일 밝혔다. 이번 협약으로 용두역세권에는 연면적 7495㎡, 507석 규모의 전문 공연장이 들어선다.용두역세권 활성화 사업은 홈플러스 동대문점 부지였던 동대문구 용두동 33-1번지 일대에 지하 6층~지상 49층 규모의 공동주택과 공연장 등 복합시설을 조성하는 사업이다. 현재 철거 공사가 진행 중이며 2031년에 준공될 예정이다. 이는 구에 공공기여 하는 방식이다.협약 내용은 ▲공공기여 총량 및 대상 시설 ▲협약 당사자 간 권한과 의무 ▲협약의 변경 및 부속 협약 등이다. 공공기여 시설 제공 방식은 현물 기부채납 방식이다.새롭게 조성될 문화시설은 최신 음향·조명 시스템 등을 갖춘 동대문구 대표 문화예술 플랫폼이다. 구는 구청 광장, 공연장, 전시 공간 등을 유기적으로 연결해 복합문화공간을 조성할 계획이다.김기현 부구청장은 “청량리·왕십리 광역 중심지 공연장 건립은 지역 문화 기반 확충의 획기적인 계기가 될 것”이라고 밝혔다.유규상 기자