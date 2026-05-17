결혼식·돌잔치 등 테이프 속 추억을 디지털로

서울기록원 ‘추억을 재생합니다’

이미지 확대 ‘서울시민의 추억을 재생(再生)합니다’ 포스터 ‘서울시민의 추억을 재생(再生)합니다’ 포스터

서울기록원 제공

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훼손되기 쉬운 비디오테이프나 오디오카세트 등에 기록된 결혼식이나 돌잔치 영상 등을 무료로 디지털로 전환할 수 있다.서울기록원은 시민이 비디오테이프(VHS·6mm·8mm)와 오디오카세트 등을 직접 디지털 파일로 변환하는 체험 프로그램 ‘서울시민의 추억을 재생(再生)합니다’를 운영한다고 17일 밝혔다.오는 26일부터 서울시 공공서비스예약에서 선착순 100명을 접수한다. 본인의 기록물을 다음달 8∼26일 서울기록원 1층에 마련된 디지털 변환 장비를 이용하면 된다. 인당 최대 2개를 변환하고 당일 이동식저장장치(USB)나 외장하드에 담아 가져갈 수 있다. 회차당 체험 가능한 인원은 2명이다.보관 상태 등에 따라 변환이 불가하거나 테이프가 손상될 수 있다. 희망할 경우 자신의 기록물을 서울시 생활문화 기록으로 기증할 수 있다.김주연 기자