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도봉구, 영유아 학대 위험 신호 찾는다…‘병원 기록’ 전수 조사

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-05-18 10:12
입력 2026-05-18 10:12

6세 이하 대상, 의료 미이용자 전수조사

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서울 도봉구 방학동 구청 청사 전경. 도봉구 제공
서울 도봉구 방학동 구청 청사 전경.
도봉구 제공


서울 도봉구는 영유아 학대 위험 신호를 찾기 위해 6세 이하 아동을 대상으로 의료 서비스 이용기록 전수조사를 실시한다고 18일 밝혔다. 실시 기간은 이달부터 오는 9월까지다.

대상은 ▲국가 예방접종 미실시 ▲최근 1년 이내 의료기관 진료·영유아 건강검진 미실시 ▲의료 미이용 정보가 1개 이상 확인 등에 해당되는 120여명이다. 6세 이하 시기는 예방접종, 건강검진 등 의료 서비스 이용이 빈번하다.

조사는 동 주민센터 아동복지 담당 공무원과 복지팀이 진행하며 의료 미이용 정보가 2개 이상인 일부 아동의 경우 서울북부아동보호전문기관과 합동으로 실시한다. 담당자들이 가정에 방문해 의료 서비스 이용 여부와 연령별 표준적인 발육 상태 등을 확인한다.

조사 중 소재 불명, 조사 거부, 학대 고위험 정황 등이 발견될 경우에는 경찰과 연계해 즉각 대응할 계획이다. 또 의료·복지 서비스를 연계한 사후 관리도 지원한다.



구 관계자는 “전수조사로 학대 사각지대를 줄이고 아동 안전망을 강화할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 6세 이하 아동 의료이용 전수조사 실시
  • 예방접종·건강검진 미실시 가정 방문 확인
  • 고위험 정황 발견 시 경찰 연계 즉각 대응
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