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“어르신, 근감소증 예방 하세요” 송파구, 맞춤형 근력강화 프로그램

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-05-18 12:44
입력 2026-05-18 12:44

송파구 보건소, ‘근육 연금 만들기’ 프로그램 운영

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송파구 제공
송파구 제공


서울 송파구 보건소는 고령층의 근감소증 예방을 위한 ‘근육 연금 만들기’(포스터) 프로그램 운영을 시작한다고 18일 밝혔다.

오는 6월 11일부터 70세 이상 노인을 대상으로 한 이 프로그램은 단순 체조 중심이 아니라 근력과 균형 능력을 직접 측정하고 변화를 확인하는 방식으로 운영된다. 참여자들은 근감소증 자가진단(SARC-F)과 악력, 균형감각, 보행능력, 체성분 등을 포함한 8개 항목의 사전·사후 검사를 받는다.

근감소증은 노화에 따른 근육량 감소로 낙상과 보행장해, 일상 기능 저하로 이어질 수 있다. 30초 동안 의자에서 앉았다 일어나는 횟수가 8회 이하면 낙상 위험군으로 분류된다.

이 프로그램은 기수별 20명씩 총 40명을 모집한다. 1기는 6월 11일, 2기는 8월 27일부터 각각 4주간 운영된다. 매주 목요일 오전 10시 30분 송파구 보건소 3층 보건교육실에서 진행된다. 1주차 사전 측정·근감소증 예방교육·기초 근력운동, 2주차 하지 근력 강화 및 보행훈련, 3주차 상지·코어·균형 강화운동, 4주차 통합운동·사후 측정·가정운동으로 구성됐다.

선착순 모집이며 송파구 보건소나 송파구 홈페이지로 신청할 수 있다.
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구 관계자는 “근육은 나이가 들수록 자연스럽게 줄어드는 만큼 미리 관리하는 것이 중요하다”며 “어르신들이 건강한 노후를 위한 ‘근육 연금’을 차곡차곡 쌓아가시길 바란다”고 밝혔다.

박재홍 기자
세줄 요약
  • 송파구, 70세 이상 대상 근감소증 예방 프로그램 운영
  • 악력·균형·보행 등 8개 항목 사전·사후 측정
  • 4주간 근력·균형 운동과 가정운동 구성
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