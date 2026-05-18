동대문구, ‘서울시민체육대축전’ 종합 준우승 달성

16~17일 선수단·응원단 320여 명 참가

배드민턴 혼합복식·볼로볼 우승 등 성과

이미지 확대 2026 서울시민체육대축전에 참가한 동대문구체육회 선수들이 지난 17일 잠실 실내 체육관 앞에서 종합 준우승을 달성한 이후 기념 사진을 촬영하고 있다.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 지난 16~17일 열린 ‘2026 서울시민체육대축전’에서 종합 준우승을 차지했다고 18일 밝혔다. 구는 2024년과 2025년 대회에서 2년 연속 종합우승을 달성한 데 이어, 올해도 다수 종목에서 우수한 성적을 거두며 서울시 대표 생활체육 강호로서의 위상을 확인했다.동대문구체육회 주관으로 선수단 및 응원단 등 총 320여명이 참가했다. 배드민턴 종목에서는 혼합복식 우승과 여자복식 준우승을 기록했고, 볼로볼 종목에서는 우승을 차지했다. 이외에도 후크볼 준우승, 족구·파크골프·플로어볼 3위 등 다양한 종목에서 고른 성과를 거뒀다.출전 종목은 시민 참여 분야 10개와 동호인 참여종목 10개 등 총 20개다. 시민 참여종목으로는 스포츠스태킹, 볼로볼, 셔플보드, 후크볼, 단체줄넘기, 2인3각, 판뒤집기, 주사위 릴레이, 윷놀이, 콘홀 등이 진행됐으며 동호인 종목으로는 생활체조, 파크골프, 게이트볼, 탁구, 배드민턴, 농구, 국학기공, 족구, 풋살, 검도 등이 운영됐다.동대문구체육회 관계자는 “앞으로도 생활체육 활성화를 통해 구민 건강 증진과 화합 분위기 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.유규상 기자