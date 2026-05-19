완도군, 반값 여객선 타고 섬 여행하세요!

청산도 등 섬 여행 관광객에게 여객선 운임 50% 지원

이미지 확대 완도군 섬 여객선 반값 운임 지원 사업 안내 홍보물.

세줄 요약 완도군, 섬 여객선 운임 반값 지원 추진

청산도·소안도 등 관광객 대상 50% 지원

섬 관광 활성화와 지역경제 효과 기대

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전남 완도군이 관광객 여객 운임비 부담을 덜고 섬 관광 활성화를 위해 ‘일반인 섬 여객선 반값 운임 지원 사업’을 추진한다.이번 사업은 완도 대표 관광지인 청산도를 비롯해 여서도·노화(넙도)·소안도·보길도를 방문하는 일반인에게 여객 운임비 50%를 지원한다.지원 대상은 완도에 주민등록을 두고 있지 않은 관광객으로 터미널 이용료 및 차량 운임은 제외된다.국가유공자와 경로, 장애인 등 기존 할인 대상자는 할인을 적용한 후 잔여 금액의 절반을 추가로 지원받을 수 있다.군 관계자는 “슬로시티 청산도와 항일의 섬 소안도 등 완도에는 여행하기 좋은 섬이 많다”면서 “여객선 운임비를 지원받고 섬 여행을 하며 힐링하길 바란다”고 밝혔다.군은 지난해 31일간 4만 1810명에게 약 2억 2000만원의 운임비를 지원해 섬 관광객 증가와 지역 경제 활성화 효과를 거뒀다.완도 류지홍 기자