순천시청 정구팀, 한국실업 춘계연맹전에서 단체전·개인전 메달 석권

단체전, 추문수·윤지환 복식 은메달

이희성 단식 동메달 추가 획득

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세줄 요약 순천시청 정구팀, 춘계연맹전 단체전 은메달 획득

복식 추문수·윤지환 은메달, 이희성 단식 동메달

총 3개 메달 수확, 다음 대회 출전 예고

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순천시청 정구팀이 전북 순창에서 열린 2026년도 순창 한국실업정구 춘계연맹전에서 단체전 은메달과 개인전 은·동메달 등 총 3개의 메달을 획득했다.지난 12일부터 18일까지 개최된 대회는 한국실업정구연맹이 주최한 전국대회로 21개 팀 170여 명이 참가했다.순천시청 정구팀은 단체전 은메달을 차지했다. 추문수와 윤지환 선수가 복식 은메달, 이희성 선수가 단식 동메달을 획득하는 등 우수한 성과를 거뒀다.시 관계자는 “동아일보기 전국대회에 이어 연이은 일정 속에서도 훈련과 경기에 집중한 선수들과 지도자의 헌신으로 만들어낸 값진 성과”라며 “앞으로 국내외 대회에서도 빛나는 활약을 기대한다”고 밝혔다.한편 순천시청 정구팀은 다음 달 23일부터 29일까지 순창에서 열리는 2026 순창오픈 종합정구대회에 출전한다.순천 최종필 기자