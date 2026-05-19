강동구 길동 삼익아파트, 7월 재건축 이주 시작

명일·길동 12개 단지 정비사업 본격화

이미지 확대 강동구 길동 삼익아파트 재건축 조감도.

강동구 제공

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서울 강동구는 길동 삼익아파트 재건축을 위한 주민 이주가 7월 1일부터 시작된다고 19일 밝혔다. 삼익아파트를 시작으로 명일·길동의 구축 아파트단지의 재건축도 본격화 될 것으로 구는 보고 있다.명일·길동권에서는 현재 삼익아파트를 포함해 총 12개 단지에서 재건축사업이 추진 중이다. 모두 1만 4280가구 규모로 서울 최대 규모 재건축 단지인 올림픽파크포레온(1만 2023가구) 보다 크다. 삼익파크아파트는 이 중 속도가 가장 빠르다.구는 이주 기간 동안 관계 기관, 조합과 긴밀히 협조해 주민들이 원활하게 이주할 수 있도록 지원하고 이주 현장을 체계적으로 관리할 예정이다. 향후 철거와 후속 절차도 차질 없이 진행될 수 있도록 행정 지원을 강화할 방침이다. 이어 명일·길동권 재건축 사업이 순차적으로 추진되면, 명일·길동권의 생활기반 시설이 확충되고 도시 경쟁력도 높아질 것으로 기대하고 있다.구 관계자는 “명일·길동권 재건축 사업은 올림픽파크포레온을 웃도는 대규모 주거정비 사업으로, 이번 삼익파크아파트 입주민의 이주를 시작으로 사업이 본격화될 전망이다”라며, “주민들이 안전하고 원활하게 이주할 수 있도록 적극 지원하고, 재건축 사업이 지체없이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다“라고 밝혔다.박재홍 기자