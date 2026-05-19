“석촌호수와 청년예술이 만났다” 송파구, ‘2026 더 임팩트’

5~11월 석촌호수서 청년 예술인 공연·전시 이어져

이미지 확대 서울 송파구 ‘더 임팩트’의 청년 예술인으로 선정된 소리꾼 양진수의 ‘아리랑 코드넘버6’ 공연 포스터.

송파구 제공

세줄 요약 석촌호수서 청년예술인 지원사업 공연·전시 개막

올해 약 600명 지원, 97명 최종 선정

국악 공연 시작으로 11월까지 무대·전시 진행

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서울 송파구는 석촌호수에서 청년예술인 지원 사업 ‘2026 더 임팩트’ 선정자들의 공연과 전시를 시작한다고 19일 밝혔다. 5월 공연을 시작으로 11월까지 음악과 전시가 이어진다.2023년 시작한 ‘더 임팩트’는 청년 예술인들을 선정해 공연과 전시 기회, 홍보 지원 등을 제공하는 사업이다. 올해는 약 600명이 지원하며 높은 관심을 모았다. 최종 선정된 청년예술인은 공연예술·시각예술 분야 총 97명이다.올해 첫 무대는 국악 공연이다. 국악 전문 청년예술인 2명이 5월 석촌호수 아뜰리에에서 차례로 관객과 만난다.첫 공연은 국가무형유산 경기민요 전수자이자 서도소리 전수자로 활동 중인 소리꾼 양진수의 ‘아리랑 ‘코드넘버 6: 한민족을 품은 단 하나의 노래’다. 공연은 오는 21일 오후 7시 석촌호수 아뜰리에에서 열린다. 1896년 처음 기록된 아리랑부터 1926년 영화 ‘아리랑’, 오늘날까지 이어지는 흐름을 음악과 해설로 풀어내는 무대다. 28일 오후 7시에는 가야금 연주자 김혜원의 독주회 ‘현(絃)의 파도’가 열린다. 25현 가야금을 기반으로 섬세한 음색과 역동적인 리듬을 결합해 가야금 선율의 흐름과 파동을 표현할 예정이다. 시각예술 분야 선정자들은 오는 6월 말부터 석촌호수 문화실험공간 ‘호수’에서 전시를 선보인다.공연은 서울시 공공서비스예약 홈페이지를 통해 사전 예약제로 운영된다. 노쇼 방지를 위한 예매보증금 5000원을 받는다. 관람시 전액 환급된다.구 관계자는 “청년예술인들이 자신의 역량을 안정적으로 펼칠 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”며 “지역 주민들이 일상 가까이에서 다양한 문화예술을 즐길 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자