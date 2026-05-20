중랑구, ‘그냥드림’ 사업 시작…취약계층 기본 먹거리 지원

소득 기준·사전 신청 없이 지원

2만원 상당의 기본 먹거리 보장

이미지 확대 서울 중랑구 신내동 중랑푸드마켓 신내점 전경.

중랑구 제공

세줄 요약 중랑구, 취약계층 먹거리 지원 사업 시작

중랑푸드마켓 신내점서 ‘그냥드림’ 운영

방문 절차 간소화, 꾸러미와 상담 연계

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서울 중랑구는 식생활에 어려움을 겪는 주민의 기본 먹거리 보장을 위해 ‘그냥드림’ 사업을 추진한다고 20일 밝혔다. 생계가 어려운 주민이 센터를 방문하면 복잡한 절차 없이 기본적인 먹거리와 생필품을 지원하는 사업이다.지원 대상 가구에는 2만원 상당의 식료품 꾸러미를 제공한다. 처음 방문하는 주민은 신분증을 지참해 자가 점검 체크리스트와 신청서를 작성하면 된다.두 번째 방문부터는 기본 상담, 세 번째 방문부터는 동주민센터 상담으로 맞춤형 복지서비스 연계와 계속 지원 여부 등을 검토한다.구의 ‘그냥드림’ 사업은 신내동 소재 중랑푸드마켓(신내점)에서 운영된다. 매주 월·수·금 오후 1시부터 4시까지 이용 가능하다. 다만 해당일 물품 소진 시 조기 마감될 수 있다.지난 4월 말 기준 전국 68개 시군구에서 129곳을 운영 중이다. 구 관계자는 “위기 상황에 놓인 주민들이 필요한 도움을 제때 받을 수 있도록 복지 접근성을 높이고, 지역 돌봄 안전망을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자