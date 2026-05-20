대한항공, 인천 영종도에 대규모 MRO 클러스터 조성

세줄 요약 인천시, 대한항공 영종산단 입주계획 원안 가결

영종도 운북동에 MRO 클러스터 조성 추진

2030년 정비 502대 목표, 일자리 확대 기대

이미지 확대 조감도. 인천시 제공

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인천 영종국제도시에 대규모 항공정비(MRO) 클러스터가 조성된다. 인천시는 최근 산업입지심의회를 열고 대한항공의 영종항공 일반산업단지 입주를 위한 사업계획을 원안 가결했다고 20일 밝혔다.이번 심의는 관련법에 따라 사업 부지를 공모 없이 대한항공에 우선 공급 여부를 결정하는 것이다. 대한항공의 사업계획이 심의를 통과함에 따라 대한항공은 향후 토지주인 한국토지주택공사(LH), 인천도시공사(iH) 등과 사업 부지를 수의계약으로 매입할 수 있게 됐다.대한항공의 사업계획은 인천 중구 운북동(영종도) 일반산업단지 부지(5만692㎡)에 고부가 가치 MRO 생태계를 집약하는 것이다.이곳에 약 1500억원을 투자해 연면적 10만1151㎡ 규모의 첨단 엔진·부품 정비 공장과 인프라를 구축한다는 계획이다. 또 인천·김포 격납고에 산재돼 있는 부품정비 기능도 통합한다.대한항공은 현재 사업 부지 인근에서 엔진 테스트셀을 운영하면서 연간 88대 항공기의 엔진을 정비하고 있다. MRO 생태계가 조성되는 2030년에는 연간 502대 정비가 가능해져 약 5.7배 성장한다.시는 MRO 클러스터 조성이 완료될 경우 MRO 분야에서만 2000명 이상의 전문 인력이 상주하는 등 일자리 창출 효과도 상당할 것으로 기대하고 있다.강남주 기자