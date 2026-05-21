중랑구, 청년 ‘멘토링·아카데미’ 등 창업 역량 강화 프로그램 운영

중랑청년청서, 19~39세 청년 대상

이미지 확대 중랑구 묵동 중랑청년청에서 지난 13일 열린 취창업 프로그램에 수강생이 수업을 듣고 있다.

중랑구 제공

세줄 요약 청년 취·창업 특강과 멘토링 운영

글로벌 커리어·분야별 진로 주제 구성

창업 아카데미로 실무 역량 강화

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서울 중랑구는 묵동 중랑청년청에서 ‘청년 취·창업 특강 및 멘토링’과 ‘청년 창업 아카데미’를 운영한다고 21일 밝혔다. 청년들의 진로 탐색과 창업 역량 강화를 위해서다.멘토링은 ‘글로벌 커리어 개발 전략’을 주제로 오는 9월까지 매월 1회 수요일 오후 7시에 중랑청년청에서 운영된다.참여 대상은 지역에 거주하거나 활동하는 19세부터 39세까지 청년이다. 프로그램은 외국계 취업, 스타트업 취업 및 이직, 스타트업 창업, 대기업 취업, 이모티콘 제작 등 취업·창업 분야별 여러 주제로 구성됐다. 7월에는 ‘크리에이터 창업과 국내·국외 커리어 확장’을 주제로 특강이 열린다.또한 구는 6월 18일까지 매주 목요일 오후 2시 중랑청년청에서 ‘청년 창업 아카데미’를 운영한다. 아카데미는 지역에 거주하거나 활동하는 예비 창업가와 초기 창업가를 대상으로 한다. 앞서 총 20개 팀을 선발했다. 교육 과정은 창업 기초교육을 비롯해 시장 분석, 비즈니스 모델 설계, 수익구조 및 실행 전략 수립, 사업계획서 작성 등 실무 중심으로 구성됐다.구 관계자는 “앞으로도 청년들이 머무르고 싶은 중랑을 만들기 위해 더욱 애쓰겠다”고 밝혔다.유규상 기자