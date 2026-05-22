장성군, ‘황룡강 음악힐링축제’ 개최…5월 23~25일

23~25일 황룡강 일원…봄꽃과 음악 어우러진 축제

홍진영 등 개막 공연…24일 로이킴 등 뮤직 페스티벌

이미지 확대 ‘장성 황룡강 음악힐링축제’ 홍보 포스터. (장성군 제공)

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전남 장성군은 23일부터 25일까지 3일간 황룡강 일원에서 ‘장성 황룡강 음악힐링축제’를 연다.23일 개막공연에는 ‘트로트 퀸’ 홍진영을 비롯해 박성온, 지창민 등이 출연하고, 공연 뒤에는 밤하늘을 수놓을 화려한 불꽃놀이도 펼쳐진다.둘째 날인 24일 오후 6시에 진행되는 ‘장성 뮤직 페스티벌’에선 ‘싱어송라이터’ 로이킴을 비롯해 이예준, 공원, 캔트비블루, 언오피셜 등이 무대에 오른다. 봄꽃으로 물든 황룡강에서 음악을 감상하는 특별한 추억을 관객들에게 선사할 예정이다.장성 최초로 열리는 ‘장성 버스킹 전국대회’도 관심을 모은다. 전국의 실력 있는 음악인들이 24일 서삼교, 그라운드골프장 소무대, 청백리정원에서 본선 경합을 벌인 뒤 25일 오후 5시 황룡정원 주무대에서 최종 결선을 치른다. 인디밴드, 퓨전음악 등 장르를 불문한 거리 예술가들의 독창적인 무대가 황룡강을 열정과 젊음의 열기로 가득 채울 예정이다.방문객들의 오감을 만족시켜 줄 참여형 행사도 준비됐다. 3시간 이상 축제를 여유롭게 둘러보고 인증하면 ‘성장이 장성이 키링’을 받을 수 있는 ‘3시간 머물장’이 운영된다.25일 오후 2시에 황룡강 생태공원에 오면 숨겨진 보물을 찾아 선물로 바꿀 수 있는 ‘추억의 보물찾기’ 행사가 기다린다.조금 더 특별한 좌석에서 ‘장성 뮤직 페스티벌’을 관람할 수 있는 혜택도 주어진다. 5월 중 장성지역 음식점 등에서 5만원 이상을 사용하고, 영수증을 축제장 접수처에 제출하면 1인당 1매의 앞좌석 티켓을 받을 수 있다.또 올해 안에 장성군 고향사랑기부제에 참여한 사람에게는 기부 내역을 확인한 뒤 1인당 2매의 티켓을 증정한다. 선착순 250석 한정이다.심우정 장성군수 권한대행은 “황룡강 봄 풍경이 선사하는 시각적 즐거움에 더해, 음악을 통한 청각적 치유까지 함께 누릴 수 있는 고품격 축제를 기획했다”며 “주말 연휴, 가족 등 소중한 사람들과 함께 음악이 흐르는 황룡강 꽃길을 거닐어 보시기 바란다”고 밝혔다.임형주 기자