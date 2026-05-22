“상도동 최대 재건축” 상도15구역 3204가구 들어선다

서울시 재개발 정비사업 심의안 의결 ‘최고35층’

이미지 확대 서울 동작구 상도동 상도15구역 재개발 조감도

서울시 제공

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서울 동작구 상도동 국사봉 북쪽에 위치한 상도15구역에 최고 35층, 3204가구 아파트가 들어선다.서울시는 지난 21일 정비사업 통합심의위원회에서 동작구 상도15구역 재개발 정비사업 심의안을 ‘조건부 의결’ 했다. 심의위에서는 건축·경관·교통·교육·재해·환경·공원 7개 분야에 대한 심의가 이뤄졌다.심의안에 따라 상도15구역은 최고 35층, 32개동으로, 공공주택 481가구가 포함된 총 3204가구 대단지 아파트가 들어선다. 단지 초입부에는 문화공원을 설치해 국사봉으로 열리는 통경축을 확보하고 주변 저층 주거지와 국사봉을 연결한다.단지 내 도로를 통과하는 마을버스 정류장에는 마을사랑방을 설치해 편의성을 높일 계획이다. 아울러 단지를 잇는 입체보행가로 계획과 입체적 도로를 신설해 보행환경의 안전성을 높였다.박재홍 기자