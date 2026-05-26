신안군, ‘2026년 의료요양 통합·돌봄 유공’…전라남도 우수기관 표창

현장 중심 통합돌봄 체계구축 성과…도지사 표창 수상

이미지 확대 전남 신안군이 ‘2026년 의료요양 통합·돌봄 유공’ 전라남도 우수기관 표창을 수상했다. (신안군 제공)

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전남 신안군은 ‘2026년 의료요양 통합·돌봄 유공’ 전라남도 우수기관 표창을 수상했다고 26일 밝혔다.이번 표창은 지역 특성을 반영한 의료·요양 통합돌봄 체계를 안정적으로 구축·운영한 성과를 인정받아 주민 삶의 질 향상과 복지 사각지대 해소에 기여한 우수 지자체에 수여됐다.군은 올해 3월 관내 14개 전 읍·면에 통합돌봄 전담공무원을 배치해 대상자 발굴부터 서비스 연계·사후관리까지 원스톱 지원체계를 구축했으며, 전담공무원 교육과 관계기관 협업을 통해 맞춤형 통합돌봄 서비스를 강화해 왔다.특히 매월 2회 통합지원회의를 운영하며 사례별 맞춤형 서비스를 연계해 왔고, 현장 중심 밀착 케어를 통해 수혜자로부터 매우 높은 만족도를 이끌어냈다. 이어 돌봄 가구를 선제적으로 발굴하고 지원함으로써 지역 내 돌봄 공백을 최소화하는 데 크게 기여했다.군 관계자는 “이번 수상은 현장에서 군민 중심 통합돌봄 체계 구축을 위해 노력한 관계기관과 담당자들의 협력의 결과”라며 “앞으로도 주민들이 살던 곳에서 건강하고 안전한 삶을 이어갈 수 있도록 지속 가능한 지역 돌봄체계 구축에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.임형주 기자