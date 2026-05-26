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‘포레스텔라’ 노래 들으며 출근…인천공항 출근길 콘서트

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강남주 기자
수정 2026-05-26 14:07
입력 2026-05-26 14:07
세줄 요약
  • 인천공항, 포레스텔라 출국길 공연 무료 개최
  • 제2여객터미널 노드광장서 29일 오후 5시 30분 진행
  • 국악·클래식·비보잉 어우러진 크로스오버 무대
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인천공항공사 출근길 콘서트 포스터. 인천공항공사 제공
인천공항공사 출근길 콘서트 포스터. 인천공항공사 제공


인천국제공항공사(이하 공사)는 오는 29일 인천공항 제2여객터미널에서 크로스오버 그룹 포레스텔라 등이 출연하는 출국길 문화공연을 연다고 26일 밝혔다.

공연은 29일 오후 5시 30분 제2여객터미널 3층 탑승구역 내 서편 노드광장에서 진행된다. 공항 이용객과 상주직원 등 누구나 무료로 관람할 수 있다.

이번 공연은 공사가 추진하는 문화예술 프로젝트의 하나로, 출국 전 공항 이용객들에게 색다른 문화예술 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

‘싱크 인 크로스오버(Sync in CROSSOVER) - 출국 전 마주하는 특별한 순간’을 주제로 열리는 이번 무대는 서로 다른 장르와 감성이 어우러지는 크로스오버 공연 형식으로 꾸며진다.

출연진으로는 폭발적인 가창력과 화음으로 인기를 끌고 있는 포레스텔라를 비롯해 국악 크로스오버 팀 ‘도드리(dodree)’, 국악과 비보잉을 접목한 퍼포먼스팀 ‘루나 플로우(LUNA FLOW)’ 등이 참여한다.

공사는 이번 공연 외에도 다음 달 다양한 장르의 문화예술 공연을 이어갈 계획이다.



김창규 공사 운영본부장은 “국악과 클래식, 뮤지컬 등 다양한 문화예술 공연을 통해 대한민국 관문인 인천공항에서 K-컬처의 우수성을 알리고 차별화된 고객 경험을 제공하겠다”고 말했다.

강남주 기자
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