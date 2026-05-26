양천구, 목사랑전통시장 ‘문화관광형시장’으로 재탄생

중소벤처기업부 선정, 2개년 프로젝트 추진

‘머무는 시장, 즐기는 로컬 문화 공간’ 구축

이미지 확대 양천구 목동 ‘목사랑전통시장’ 입구 전경.

양천구 제공

세줄 요약 목사랑전통시장, 문화관광형시장 전환 추진

캠핑장 리뉴얼·축제·체험 프로그램 확대

상인 교육과 디지털 시스템 도입 지원

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서울 양천구는 ‘목사랑전통시장’을 캠핑 감성과 시장 활력을 함께 즐길 수 있는 ‘문화관광형시장’으로 개선한다고 26일 밝혔다.이곳은 지난해 중소벤처기업부 주관 ‘문화관광형시장 육성사업’ 대상지로 선정됐다. 육성사업은 지역의 문화·관광 자원과 연계해 시장 고유의 특성을 살린 콘텐츠를 발굴해 지원하는 사업이다.구는 지난달 3일 시장상인회와 함께 ‘문화관광형시장 육성사업’ 비전 선포식을 개최하고 본격적인 사업 추진에 돌입했다. 사업은 2026년부터 2027년까지 2년간 연차별로 추진된다. 올해에만 3억 8000만원이 투입되며 ▲캠핑장 리뉴얼 ▲목사랑 힐링캠프 ▲올-뉴(All New) 프로젝트 ▲시즌별 활력축제 ▲로컬 크리에이터 서포터즈 등 다양한 특화 사업을 추진한다.먼저 고객지원센터 지하 1층에 있는 기존 캠핑장은 1층까지 공간을 넓혀 개방감을 높이고 감성캠핑존·가족피크닉존·BBQ존 등 세대별 맞춤형 공간을 조성한다. 또 온라인 예약 시스템과 QR코드 결제, 디지털 안내 시스템 등을 도입하고 지역 예술인 공연과 버스킹, 플리마켓 등 문화 콘텐츠도 운영한다.캠핑장과 연계한 ‘목사랑 힐링캠프’에서는 캠핑 요리 클래스와 로컬푸드 쿠킹체험 등을 운영한다. 또 가족 참여형 프로그램인 ‘캠핑한데이’로 아이와 부모가 함께 시장에서 판매하는 음식재료를 활용한 요리 체험을 즐길 수 있도록 했다. 이와 함께 막걸리 축제, 가을愛 한보따리 축제, 체험 장터 등 ‘시즌별 활력축제’도 개최한다.또 상인 역량 강화 프로그램 ‘올-뉴(ALL New) 프로젝트’로 인공지능(AI) 및 스마트폰 앱을 활용한 마케팅 교육을 시행하고 소셜미디어(SNS) 게시물과 숏폼 영상을 제작할 수 있도록 지원한다. 이어 ‘로컬 크리에이터 서포터즈’도 운영한다.구 관계자는 “하루 평균 유동 인구가 15만명에 달하는 지역 핵심 상권을 상인과 관광객 모두가 활력 넘치는 시장으로 발전시키겠다”고 밝혔다.유규상 기자